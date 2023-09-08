Допомога партнерів залежить від США: чи є в Трампа шанси перемогти на виборах

Німеччина у своїй допомозі Україні подекуди спирається на політику США. І умовна перемога Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах може значним чином послабити підтримку партнерів.

Ба більше – перемога Трампа буде катастрофою для усього вільного світу. Про це 24 каналу заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Але є один нюанс.

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Шанси Трампа

На думку Ігоря Ейдмана, Дональд Трамп може знищити не лише коаліцію з допомоги Україні, а й ту атлантичну, що діяла з середини 40-х років минулого століття. Але нюанс у тому, що в Дональда Трампа немає шансів на перемогу у президентських перегонах.

"Проти нього 4 карні справи, більша частина американської громадськості. Так, "ядерний" електорат у нього є – зареєстровані республіканці, але це меншість виборців. Без підтримки незалежних виборців він не переможе, а вони проти нього. Його електорат перетворюється на секту. Нормальні американці ставляться до них, як до фріків", – пояснив політолог.

Ба більше – у так званих підтрампістських кандидатів теж немає шансів на перемогу.

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За прогнозом політолога, Німеччина продовжить допомагати Україні. Хоча в бюджеті цієї країни не спостерігається динамічного росту та є невтішні цифри за останні місяці. Утім, Німеччина зводить свій бюджет з профіцитом.

"У військовому плані потужності Німеччини та США неспівставні. Якщо Трамп раптом прийшов до влади і хотів би "зіскочити" з допомоги Україні – Конгрес йому не дасть цього зробити. Республіканці підтримують Україну, серед них є навіть ті, які за розширення допомоги", – резюмував він.

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