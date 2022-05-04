Може, з'явиться Бєлгородська народна республіка чи ще є якась, – Данілов
Джерело:ІСЛАНДІЯ
Можливість перенесення бойових дій на територію Росію безумовно існує. Це залежить від багатьох факторів.
"Народні республіки" можуть з'явитись в Росії
Для реалізації цього сценарію потрібна низка факторів. "Народні республіки", подібні до тих, які Путін створював для дестабілізації ситуації в Україні, можуть з'явитися тепер у Росії.
Увага До 9 травня Росія може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів, – Міноборони
Це залежатиме від багатьох факторів. Сам Путін же сказав, що військторг є в будь-якому місті. Наскільки я розумію, він уже з'явився у Брянську, Курську, Бєлгороді. Може, там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки,
– сказав Данілов.
Україна не питатиме, як їй захищатись
За словами секретаря РНБО, Україна буде захищатись усіма можливими способами.
Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми захищатимемось так, як вважатимемо за потрібне. І нікого не будемо запитувати,
– додав Данілов.
Нагадаємо, у Міністерстві збройних сил Великої Британії не бачить нічого дивного у тому, якщо Україна завдаватиме удари по російських військових об'єктах зі зброї, яку їй передала країна.
Це законне право України під час війни. Знищення логістичних ліній, запасів боєприпасів та палива сповільнить хід агресора та зменшить кількість втрат мирного українського населення.
У прикордонних регіонах Росії неспокійно
- Кремль звинувачує Україну в атаках на Курську, Бєдгородську та Брянську прикордонні області.
- Вночі 3 травня неподалік від столиці Росії спалахнула масштабна пожежа. Загорівся склад площею 35 тисяч квадратних метрів.
- 2 травня у російському Бєлгороді чули звуки, які схожі на вибухи. А 1 квітня у місті сталася пожежа – горіли резервуари з паливом. У той же день у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами. А наприкінці квітня у місті дві ночі поспіль чули якісь вибухи. Місцева влада все списала на протиповітряну оборону.
- Вибухи були й в інших містах Росії. Так, 25 квітня два вибухи пролунали у російському Брянську. Тоді росіяни намагались звинуватити Україну у провокаціях.
- Служба безпеки України перехопила розмову окупантів, яка свідчить про те, що саме держава-агресорка завдала удару по селу Клімово у Брянській області.
До теми Тактика проста, – Мусієнко пояснив, навіщо Путіну вибухи в Росії
До теми – у Бєлгороді знову чули вибухи, а в небі помітили невідоме сяйво: дивіться відео