Навіть дрібниця може стати тригером: що може спровокувати заколот у Білорусі

Заколот в Росії, хоч тривав недовго, однак міг запустити цікаві геополітичні процеси. Зокрема, білоруська опозиція закликала громадян постати проти чинної самопроголошеної влади. Адже це може стати справжньою нагодою для звільнення Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, білоруські військові під час можливого заколоту, діятимуть як і російські під час "маршу справедливості".

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Що може підштовхнути Білорусь до заколоту

Під час того, як недовгий заколот Пригожина ще тривав в Росії, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не втрачати шанс врятувати Білорусь.

Крім того, в полку імені Кастуся Калиновського звернулися до військових та цивільних, сказавши готуватися до вступу до загонів самооборони. Усіх закликали чекати сигналу.

Білоруські військові побачили, що російські – не протистояли ніякому рухові. Їм було цікаво подивитись, чим усе закінчиться, зайнявши нейтральну позицію. Думаю, білоруські військові робитимуть так само, а деякі і приєднаються,

– зазначив Сергій Жирнов.

Найімовірніше, що полк Калиновського може вийти з України та зайде дивізією в Мінськ. Однак не можна передбачити часові рамки такого дійства. Як і те, що може стати передумовою можливого заколоту.

У Росії подією, яка дала поштовх до невдалої, а все ж громадянської війни, стала ще вимога підписання контракту всіх ПВК, зокрема й "Вагнера" з міноборони.

"Що буде конкретно в Білорусі – ми не знаємо. Але може бути звичайна невелика річ. Не виключаю, що передача ядерної зброї до Білорусі може стати таким тригером", – підсумував ексрозвідник.

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