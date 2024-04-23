Чи реально перенести виробництво Patriot в Україну: що кажуть у посольстві
Джерело:"Європейська правда"
Україна активно працює з США для самостійного виробництва Patriot. Як мінімум, наша країна розраховує на виробництво значної частини складових для цих систем.
Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна активно працює з Вашингтоном для самостійного запуску виробництва зенітних ракетних комплексів Patriot. Вже відбулось декілька відповідних засідань українських та американських бізнесів.
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"Без цього не обійтися": Україна планує виготовляти Patriot
Маркарова сказала, що перед посольством у США стоїть завдання домовитись щодо запуску виробництва Patriot в Україні.
Під час двох візитів президента Зеленського до США минулого року – у вересні і в грудні – ми найбільше обговорювали питання їхнього спільного виробництва,
– заявила пані посол.
Вона повідомила, що між двома візитами президента вже було два засідання бізнесів, українських і американських. Адже Patriot – це декілька компаній, які виробляють різні частини комплексу.
Ми активно працюємо над цим. Без того, щоб ми самі виробляли, як мінімум, значну частину складових, а як максимум – завершений продукт, не обійтися. Бо ми ж розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться,
– наголосила вона.
Також вона відзначила, що Україні треба виробляти не тільки ППО.
Які країни можуть передати Україні ППО Patriot
- Раніше Володимир Зеленський повідомив, що для того, аби повністю закрити небо над Україною, нам необхідно 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба незадовго після цього заявив, що у світі є 100 вільних батарей до Patriot та закликав надати Києву бодай 7 з них.
- Згодом один Patriot Україні погодилась Німеччина. 23 квітня стало відомо, що Греція передасть Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot Pac 3 з "гарантіями" від США.