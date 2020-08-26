Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура переконаний, що комітет навряд чи підтримає пропозицію проведення виборів в ОРДЛО до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном.

Про вибори в ОРДЛО

Таку думку нардеп та заступник голови комітету з питань організації державної влади висловив у коментарі "Радіо Свобода".

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Качура зауважив, що у комітеті немає одностайності щодо питання внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів цього року.

Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли. На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької та Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території,

– зауважив Качура.

Також нардеп додав, що потрібно зробити текст більш "сухим". На його думку, Україна повинна посилатися на наше законодавство, укази президента і зробити текст таким "сухим", щоб не було до чого прискіпуватися.

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