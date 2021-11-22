Можливість наступу Росії на Україну залежатиме від кількох факторів, – Кулеба
Джерело:24 канал
Особисто російський президент Володимир Путін і керівництво Росії розглядають можливість наступальної операції проти України. Наразі це одна з опцій Кремля.
Натомість Україна закликає не піддаватися на провокації, зокрема в інформаційному просторі. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми У Путіна заявили про "провокації" після появи інформації про можливе вторгнення в Україну
Путін може розпочати військову операцію проти України: від чого це залежить
На думку Кулеби, кілька факторів впливатимуть на те, чи залучить Путін військову опцію.
Перший: від сили, спокою та витримки України. Другий: від скоординованості і сили дій наших партнерів. Ми працюємо над обома факторами,
– наголосив очільник МЗС.
Водночас він закликав усіх не панікувати. За його словами слід зберігати пильність і не вестися на жодні провокації, особливо в інформаційному просторі.
Можливий напад Росії на Україну: що відомо
- Останнім часом Росія відзначається надактивними діями на кордоні з Україною.
- Така поведінка з боку Кремля неабияк непокоїть США. Зокрема, у Вашингтоні побоюються, що держава-агресорка може піти на загострення ситуації взимку 2022 року.
- Українська розвідка також підтверджує, що наприкінці січня – на початку лютого 2022 року Москва може піти в атаку.
- Водночас у Києві показали карту шляхів, звідки Росія може напасти. Російські військові оточили Україну й біля білоруського кордону, нібито намагаючись взяти її в кільце.
- За даними розвідки, міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі також є частиною зусиль Росії.
- Київ прораховує різні сценарії щодо того, як саме може розвиватися потенційна атака Росії.
- Крім того, США попередили Москву, що будь-яка її агресія матиме наслідки.