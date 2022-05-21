Можливо, ми бачимося востаннє: Дуда підтвердив, що Зеленський знав про вторгнення Росії
Джерело:Polska Times
23 лютого під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва Володимир Зеленський сказав, що впродовж найближчих годин Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.
Дуда покинув Київ за кілька годин до вторгнення
Про це Дуда сказав в інтерв'ю виданню Polska Times. За словами президента Польщі, зустріч із Зеленським за день до початку війни була для нього дуже зворушливим моментом.
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Я був у Києві за кілька годин до нападу. Ми залишили Україну буквально за кілька годин до атаки. На прощання Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована впродовж найближчих кількох годин,
– сказав Дуда.
"Можливо, це наша остання зустріч"
Також він додав, що Володимир Зеленський під час зустрічі був налаштований рішуче та впевнено. Він розповів Дуді, що українська армія підготовлена і готова боронити державу.
Я почув: "Росіяни думають, що ми не боротимемося, але вони помиляються. У нас є досвідчені бійці, які воюють вісім років і вправні в бою. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була в 2014 році",
– зазначив він.
Наприкінці Зеленський сказав: "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє".
Також в інтерв'ю Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.Коротко про зустріч 23 лютого: напередодні російського вторгнення до Києва для висловлення солідарності президенту України Володимиру Зеленському прибули президенти Польщі і Литви Анджей Дуда та Ґітанас Науседа. У межах візиту глави держав підписали спільну декларацію.
Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що впевнений у перемозі України у війні з Росією. А після того, як Росія зазнає поразки, їй доведеться виплачувати Україні контрибуцію.
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- Підтримка Польщі відчувається як на політичному рівні, так і економічному. Гуманітарна підтримка Польщі колосальна.
- Наприкінці квітня Росія, не назвавши причини, вирішила зупинити постачання газу до Польщі. Ймовірно, у Москві обурилися, що Польща, як і низка інших країн, відмовилася платити за газ рублями.
- Згодом польський прем'єр Моравецький заявив, що Польща більше ніколи не купуватиме газ у країни-агресорки. Він оголосив, що Польща стала повністю незалежною від російського газу.
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