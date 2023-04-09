Мобілізація триває: чи є законним виклик у військкомат дзвінком або паперовим листом

В Україні триває проведення загальної мобілізації під час воєнного стану. До військкомату можуть викликати шляхом вручення повістки.

Однак бувають випадки, коли військовозобов’язаного викликають до ТЦК паперовим листом або дзвінком телефоном. Адвокат Антон Маринич пояснив, чи законно це в Україні.

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Чи є законним виклик у військкомат листом

За словами адвоката, отримання листа, в якому є повістка, є законним способом оповіщення. Тоді ж військкомат матиме підтвердження того, що чоловік отримав листа та ознайомився з його вмістом.

Якщо мовиться про звичайний лист, який кидають у поштову скриньку, то тоді ж військкомат не матиме жодних гарантій, що військовозобов'язаний отримає дане сповіщення.

Адвокат зазначив, що військкомати можуть навіть накласти штраф на військовозобов’язаного за ігнорування листа. У такому випадку дії ТЦК доведеться оскаржити у суді.

Чи законний виклик у військкомат дзвінком телефоном

Юрист розповів, що також військкомати можуть обдзвонювати військовозобов'язаних з проханням з'явитися до них. Однак ці дзвінки є рекомендаційними і вони не мають жодного юридичного наслідку.

Однак слід враховувати статус людини, якій надійшов дзвінок, адже це можуть бути резервісти, які стоять на обліку. Вони мають мобілізаційне розпорядження і з моменту оголошення воєнного стану зобов'язані з'явитися до військкомату без вручення повістки.

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