"Мозковий центр" – найкраще антикризове рішення уряду

Викликів багато, а часу і ресурсів практично немає.

Правительство Украины, Офис Президента и представители бизнеса создали "мозговой центр" для реагирования на чрезвычайные вызовы. Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса жизнь людей меняется, поэтому нужна новая антикризисная стратегия.

Это очень нестандартный шаг для украинского правительства, но единственно правильный!

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1. Украина и Мир находятся в большой турбулентности и миксе двух кризисных процессов – мировой экономический кризис и вирусная пандемия.

2. Основная цель Аналитического Центра – иметь оперативную оценку ситуации, эффективный антикризисный план, который позволит экономике, бизнесу, гражданам пройти кризис с меньшими негативными последствиями.