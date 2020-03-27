"Мозковий центр" – найкраще антикризове рішення уряду
Викликів багато, а часу і ресурсів практично немає.
Правительство Украины, Офис Президента и представители бизнеса создали "мозговой центр" для реагирования на чрезвычайные вызовы. Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса жизнь людей меняется, поэтому нужна новая антикризисная стратегия.
Это очень нестандартный шаг для украинского правительства, но единственно правильный!
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1. Украина и Мир находятся в большой турбулентности и миксе двух кризисных процессов – мировой экономический кризис и вирусная пандемия.
2. Основная цель Аналитического Центра – иметь оперативную оценку ситуации, эффективный антикризисный план, который позволит экономике, бизнесу, гражданам пройти кризис с меньшими негативными последствиями.
3. Главная задача – сохранение рабочих мест и уровня доходов населения.
А для этого нужна поддержка экономике и бизнесу.
4. Подготовка и реализация плана возможна только при объединении наших общих усилий:
– Правительства;
– Аналитических экспертных центров;
– Бизнеса и бизнес-ассоциаций.
5. Нужна:
– оперативная информация;
– понимание потребностей бизнеса;
– оценка требуемых ресурсов;
– источников их привлечения;
– оценка эффекта;
– приоритизация задач;
– эффективные коммуникации.
Вызовов много, а времени и ресурсов практически нет.
Ukrainian Institute for the Future считает важным максимально поддержать инициативу.
Все наши наработки, исследования, экспертный и аналитический потенциал направлен на помощь в подготовке и имплементации антикризисных мер для Украинской экономики.
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Следующий шаг после прохождения острой фазы кризиса – долгосрочная экономическая стратегия Украины.
Страны, у которых нет своей прагматичной стратегии развития, являются ресурсом для стран, ее имеющих.
Украина должна иметь свой план и стать экономически сильным субъектном, страной с сильной экономикой в которой живут счастливые люди.
Но сначала вместе успешно пройдем кризис.
Хватит ворчать и ругаться, давайте уже объединяться и вместе строить сильную страну!