Мушля на березі моря: чим вражає сучасний будинок біля Одеси від українських дизайнерів

Творці з українського архітектурного бюро Drozdov & Partners розробили сучасний сімейний будинок на березі Чорного моря на Одещині.

Будинок розрахований на одну сім'ю і може служити такою собі невеликою родинною дачею.

Читайте також: Не єдиним театром на Подолі: які 7 українських проектів позмагаються за архітектурну премію ЄС

Архітектори з харківського бюро Drozdov & Partners зізнаються, що цей проект став для них черговим позитивним досвідом, оскільки доводилось працювати на відстані із замовниками. І саме замовники відповідали за інтер’єр будинку та благоустрій прибудинкової території.

Будівля, окрім назви Shell, має форму такої собі закритої мушлі. Трьома, практично повністю закритими від чужих очей стінами, вона "відгороджується" від навколишнього світу, а четвертою стороною відкривається до моря.

Всередині будівлі є два вбудовані "будиночки" з приватними функціями спалень, а порожнеча між внутрішніми об’ємами і зовнішньою оболонкою заповнює спільний простір.

Дивіться також: Дизайн інтер'єру готелю у Києві тріумфував на міжнародному конкурсі: чим він особливий

Усі внутрішні приміщення (дитяча кімната, головна спальня, спільна зона) мають власні зовнішні продовження у вигляді терас і балкону, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на морське узбережжя Чорного моря.









Сучасний сімейний будинок від українського архітектурного бюро Drozdov & Partners на березі моря біля Одеси