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      Мушля на березі моря: чим вражає сучасний будинок біля Одеси від українських дизайнерів

      883 Читать новость на русском

      Творці з українського архітектурного бюро Drozdov & Partners розробили сучасний сімейний будинок на березі Чорного моря на Одещині.

      Будинок розрахований на одну сім'ю і може служити такою собі невеликою родинною дачею.

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      Архітектори з харківського бюро Drozdov & Partners зізнаються, що цей проект став для них черговим позитивним досвідом, оскільки доводилось працювати на відстані із замовниками. І саме замовники відповідали за інтер’єр будинку та благоустрій прибудинкової території.

      Будівля, окрім назви Shell, має форму такої собі закритої мушлі. Трьома, практично повністю закритими від чужих очей стінами, вона "відгороджується" від навколишнього світу, а четвертою стороною відкривається до моря.

      Всередині будівлі є два вбудовані "будиночки" з приватними функціями спалень, а порожнеча між внутрішніми об’ємами і зовнішньою оболонкою заповнює спільний простір.

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      Усі внутрішні приміщення (дитяча кімната, головна спальня, спільна зона) мають власні зовнішні продовження у вигляді терас і балкону, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на морське узбережжя Чорного моря.

      Будинок Одеса
      Будинок Дроздов і партнери Одеса
      Будинок мушля Дроздов і партнери Одеса
      Будинок мушля Дроздов і партнери Одеса
      Сучасний сімейний будинок від українського архітектурного бюро Drozdov & Partners на березі моря біля Одеси

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Одеси Архітектура Дизайн Круті будівлі Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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