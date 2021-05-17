Путін не почне повномасштабне вторгнення, щоб звільнити Медведчука, – Мусієнко

Одну з хвиль загострення на Донбасі пов'язували з санкціями Ради нацбезпеки і оборони проти Віктора Медведчука. Але ескалація конфлікту на Сході можлива не лише через олігарха, але й через інші фактори.

Зокрема сценарій ескалації можливий напередодні перемовин "нормандської четвірки". Таку думку в ефірі висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

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За його словами, Росії нічим налякати Україну. Адже мінометні обстріли вона вже влаштовувала не один раз.

Я далекий від думки, що Путін почне повномасштабне вторгнення для звільнення Медведчука з-під домашнього арешту,

– наголосив Мусієнко.

Попри це, як зауважив експерт, ніхто не знає, як закінчиться справа проросійського нардепа і чи влада робитиме наступні кроки щодо людей, які співпрацюють з державою-окупантом.

Мусієнко вважає, що набагато загрозливішими за ескалацію Росії є прихильники проросійського курсу. Вони намагатимуться "розхитати" внутрішню ситуацію.

Реакція Росії на домашній арешт Медведчука

Печерський суд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У Москві заявили, що не втручатимуться у справу щодо олігарха.

На думку Путіна, в Україні розпочалась зачистка політичного поля.

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що від Кремля буде зворотна реакція.

Мусієнко сказав, чи захищатиме Росія Медведчука: дивіться відео

Підстав для діалогу Путіна і Зеленського нема

Також, на думку експерта, не треба поспішати з зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. "Я не бачу передумов для такої зустрічі, якщо там не буде питання Криму та окупованих частин України", – він додав.