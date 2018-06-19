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Телеканал новин 24 Новини Новини України

МВФ відреагував на ухвалення закону про Антикорупційний суд

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Крістін Лагард
Крістін Лагард / Фото з вільних джерел

Новий закон прокладає шлях до незалежного та сильного Антикорупційного суду, який спільно з існуючими інституціями (Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою) долучиться до "забезпечення відповідальності та справедливості", яких вимагають українці.

Про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард опублікованій за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, що відбулася напередодні.

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Я дуже обнадіяна ухваленням українським парламентом Закону про Вищий антикорупційний суд, що є суттєвим кроком вперед у боротьбі влади проти корупції,
– йдеться у заяв.

Зазначається також, що сторони погодилися у необхідності невідкладнеого ухвалення парламентом допоміжного закону, поданого президентом, для фактичного започаткування суду.

Нагадаємо, 19 червня депутатам Верховної Ради тричі не вдалося проголосувати за закон про запуск Антикорупційного суду, який раніше на розгляд парламенту вніс Президент України Петро Порошенко. 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів. 9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. 19 червня український гарант вніс на розгляд парламенту вже технічний документ –законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко МВФ Антикорупційний суд Крістін Лагард
Джерело: 24 Канал
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