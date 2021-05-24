Скарг на здоров'я немає, – у МВС Білорусі нарешті розповіли, де і в якому стані Протасевич

Білоруський опозиційний блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич наразі перебуває у СІЗО. Скарг на здоров'я від нього не надходило.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба МЗС Білорусі. У відомстві також спростували новину про те, що затриманий Протасевич перебуває у мінській лікарні у критичному стані.

Важливо Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

Де і в якому стані Протасевич

У білоруському міністерстві закордонних справ сказали, що зараз блогер перебуває в слідчому ізоляторі №1 у Мінську.

У мережі поширюється інформація від особи матері Протасевича Романа про те, що він перебуває в одному із закладів охорони здоров'я Мінська. Зазначені відомості не відповідає дійсності,

– наголосили у відомстві.

Там додали, що скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від Протасевича нібито не надходило. Згодом білоруські ЗМІ оприлюднили фото ув'язненого Романа Протасевича. На його обличчі видніються сліди побоїв, які ймовірно намагалися приховати тональними засобами для обличчя.

Зазначимо, що нещодавно з'явилася інформація, що затриманого хлопця знайшли у лікарні. У нього, за попередніми даними, проблеми з серцем.

Раніше батьки Романа Протасевича зазначили, що не знають, де перебуває їхній син. Про затримання Романа сім'я дізналася з одного телеграм-каналу. Батько активіста заявив, що готує звернення до Міжнародного суду.

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