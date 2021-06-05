Лукашенко використовував методи сталінських репресій, – МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича

У МЗС Чехії відреагували на "інтерв'ю" Романа Протасевича білоруському телеканалу ОНТ. Дипломати заявили, що Лукашенко проти своїх опонентів використовує методи сталінських репресій.
У міністерстві закордонних справ закликали негайно звільнити журналіста та всіх інших політичних в'язнів Білорусі, чисельність яких зростає з кожним тижнем.
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МЗС Чехії вважає виступ білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича на білоруському державному телебаченні вимушеним і маніпульованим. Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенка використовує методи, відомі з найжорстокіших сталінських репресій 1930 – 1950 років, проти своїх опонентів. Ми засуджуємо ці методи,
– зазначили у міністерстві.
Дипломати наголосили, що Чехія підтримує рішення Ради Євросоюзу про заборону перельотів білоруських авіаперевізників через повітряний простір ЄС.
У відомстві додали: "З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не торкалися пересічних білоруських громадян, а були спрямовані виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які шляхом жорстоких репресій допомагають зберегти його авторитарний режим при владі".
Глава МЗС зустрінеться з Тихановською
Зі свого боку глава МЗС Якуб Кулханек повідомив, що у середу, 9 червня, планує провести зустріч зі Світланою Тихановською.
Ми обговоримо ситуацію в Білорусі та, звичайно ж, справу Романа Протасевича, Ігоря Лосика та інших політв'язнів,
– підсумував він.
До теми Результат тортур, – Тихановська і NЕХТА відреагували на "інтерв'ю" Протасевича
Головне про "інтерв'ю" журналіста
- 3 червня на білоруському державному телеканалі вийшло "інтерв'ю" зі затриманим Протасевичем.
- У ному журналіст "визнав" свою провину в організації масових заворушень, а головною їх метою хлопець назвав – крах економіки країни.
- Він схарактеризував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як "людину зі сталевими яйцями".
- Наприкінці так званого "інтерв'ю" Протасевич розплакався і сказав, що "більше не хоче лізти у ніякі розбірки". Саме у той момент на його руках глядачі помітили сліди від кайданків.
- Батько активіста впевнений, що сина шантажували, адже у сусідній камері утримують його дівчину – Софію Сапегу.