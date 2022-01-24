У МЗС Литви допустили можливість війни у Європі
Джерело:Delfi
Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що припускає можливість війни у Європі. Політик заявив, що Росія загрожує не тільки військом.
Відповідну заяву міністр зробив у Брюсселі перед засіданням очільників МЗС. Це трапилось 24 січня.
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Війна у Європі можлива
Так, ми вважаємо, що війна можлива,
– заявив Ландсбергіс.
Політик також пояснив, що Кремль загрожує перетином червоних ліній не лише за допомогою військових сил, а й втручанням у політичні справи України.
"Моя позиція – перетин кордону вже рівносильний перетину червоної лінії", – пояснив міністр.
На думку Ландсбергіса, червону межу переступають й тоді, коли намагаються незаконно втручатися в політичні справи країни.
Мовиться так звані "гарантії безпеки" від Росії для НАТО. У них Кремль вимагав, щоб Альянс не розширювався у Східній Європі та не ухвалював рішення про вступ інших країн. Також Володимир Путін хоче, щоб НАТО вивело війська з Болгарії та Румунії.
Натомість у НАТО Росії відповіли відмовою на ультиматум не запрошувати Україну до військово-політичного союзу.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.
До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Коротко про загрозу нападу Росії на Україну
- Ще з кінця жовтня Кремль стягує війська до наших кордонів. Про це першою повідомила американська преса, згодом це підтвердила українська розвідка.
- Остання заявила, що Росія може напасти у січні – лютому 2022 року.
- 19 січня ЗМІ написали, що Росія фактично завершила стягувати війська до кордону. Тоді мовилось про 127 тисяч російських військових.
- 24 січня ЗМІ написали, що Джо Байден розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а також авіацію та кораблі в країнах Балтії та Східній Європі.
- Раніше президент США заявив, що, у випадку нападу, на Москву чекають суворі наслідки.
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