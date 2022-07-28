Щодня отримуємо ці "знаки": Кулеба прокоментував бажання росії до переговорів із Україною

Україна призупинила мирні переговори з росією щодо припинення війни. У кремлі не хочуть сідати за стіл переговорів з Україною, а прагнуть продовжувати воєнну кампанію.

Нема насправді жодних сигналів, – Кулеба

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про переговори з росією. За його словами, росія щодня подає "знаки", завдаючи ракетних ударів по Україні.

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Також, як підкреслив очільник МЗС України, керівництво росії прагне повалити українську владу.

Ми щодня отримуємо ці "знаки" (про бажання до переговорів – 24 канал) у вигляді ракетних обстрілів, у вигляді заяв керівництва росії та найвищих посадовців про те, що треба повалити Зеленського. Нема насправді жодних сигналів. росія хоче надалі воювати,

– заявив Кулеба.

Що відомо про переговори України та росії

Україна з перших днів повномасштабного вторгнення росії намагалася зупинити війну завдяки дипломатії. У Києві погодилася на переговори на білоруському кордоні, хоча режим олександра лукашенка надав росію територію білорусі для вторгнення та бомбардування України.

Також Україна та росія проводили зустрічі на рівні глав МЗС у Туреччині. У Стамбулі Україна представила росіянам план щодо завершення війни, але в кремлі відкинули пропозиції Києва щодо досягнення миру.

Переговори ускладнилися після того, як ЗСУ вибили окупантів з Півночі й стали відомими наслідки звірств росіян на Київщині.

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росія висуває Україні ультиматуми, тому в Києві вирішили призупинити переговори. Нещодавно глава російського мзс сергей лавров натякнув, що Україна має погодитися на умови росії, погрожуючи ескалацією війни.

Водночас у МЗС України говорили, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті. Також в Офісі Президента констатували що наразі немає підстав для відновлення переговорів з окупантами.

Окрім того, росіянам неможливо довіряти, про що свідчить "зернова угода", яка Україна, Туреччина та ООН підписали 22 липня. Уже наступного дня після підписання угоди росія атакувала порт "Одеса".

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