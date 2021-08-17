МЗС Росії повністю перекваліфікувалося у піар-агентство "Талібану", – журналіст
Джерело:24 канал
У столиці Афганістану наразі продовжують працювати тільки 3 посольства, одне з яких – російське. Водночас міністерство закордонних справ країни на чолі з Сергієм Лавровим стало певним піар-агентством "Талібану".
Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу. У Росії вважають, що при "новій владі" в Кабулі стало набагато краще ніж при попередній адміністрації.
До теми У Кабулі залишилися лише 3 посольства, зокрема Росії
Кремль задоволений діями талібів
Посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов заявив, що Росія задоволена переходом влади. За словами Яковенка, він взагалі придумав "чудову формулу". Виявляється, що таліби не захопили Афганістан, а взяли його на баланс.
Російське МЗС на чолі з Лавровим зараз повністю перекваліфікувався у піар-агентство "Талібану",
– наголосив журналіст.
Як розповів Яковенко, путінський режим дуже радіє з того, що США начебто зазнали поразки, принаймні так це подають в російських ЗМІ.
На їхнє переконання, якщо американці програли, то Росія обов'язково виграє, що, звісно, абсолютна нісенітниця. Усе через те, що головну проблему "Талібан" тепер складатиме не для США, а саме для Росії.
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Яковенко розповів про відносини "Талібану" з Росією: дивіться відео
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Терористи "Талібану" 15 серпня почали наступ на столицю Афганістану – Кабул. Згодом місцева влада мирно передала їм місто, щоб уникнути кровопролиття.
- Таліби 17 серпня оголосили загальну амністію для всіх урядовців в Афганістані. Бойовики закликають людей повертатися до роботи та звичного життя.
- Рада безпеки ООН закликала до переговорів щодо створення нового уряду в Афганістані.
- Адміністрація Білого дому повідомила, що США планують завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня.
- Велика Британія відправить до Афганістану 200 військовослужбовців для допомоги в евакуації.