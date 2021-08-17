МЗС Росії повністю перекваліфікувалося у піар-агентство "Талібану", – журналіст

У столиці Афганістану наразі продовжують працювати тільки 3 посольства, одне з яких – російське. Водночас міністерство закордонних справ країни на чолі з Сергієм Лавровим стало певним піар-агентством "Талібану".

Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу. У Росії вважають, що при "новій владі" в Кабулі стало набагато краще ніж при попередній адміністрації.

До теми У Кабулі залишилися лише 3 посольства, зокрема Росії

Кремль задоволений діями талібів

Посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов заявив, що Росія задоволена переходом влади. За словами Яковенка, він взагалі придумав "чудову формулу". Виявляється, що таліби не захопили Афганістан, а взяли його на баланс.

Російське МЗС на чолі з Лавровим зараз повністю перекваліфікувався у піар-агентство "Талібану",

– наголосив журналіст.

Як розповів Яковенко, путінський режим дуже радіє з того, що США начебто зазнали поразки, принаймні так це подають в російських ЗМІ.

На їхнє переконання, якщо американці програли, то Росія обов'язково виграє, що, звісно, абсолютна нісенітниця. Усе через те, що головну проблему "Талібан" тепер складатиме не для США, а саме для Росії.

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