Доведеться співіснувати, – МЗС відреагувало на слова Путіна про Україну, як "антипод Росії"

Очільник країни-агресора Володимир Путін прокоментував суд на своїм кумом Віктором Медведчуком та назвав Україну "антиподом Росії". У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Путіна.

Позицію МЗС озвучив речник зовнішньополітичного відомства України Олег Ніколенко. Він наголосив на суверенності та незалежності України.

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Відповідь речника МЗС на слова Путіна

Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив'язки до третіх сторін,

– зазначив речник.

Він пояснив, що ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу.

Хоч Росія й інвестувала ресурси, щоб зробити шлях України максимально складним. Через це Україна мусить вживати рішучі заходи у відповідь.

"Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі", – пояснив Олег Ніколенко.

Про співіснування з Росією після деокупації

"Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи", – розповів речник.

Окрім того, він зауважив, що чим швидше керівництво Росії усвідомить цей факт, тим раніше зможе сконцентруватися на вирішенні проблем російського населення.

"На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", – зауважив Ніколенко.

Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь Антиросію".

Що цьому передувало

11 травня очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру проросійському нардепу та куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.

Венедіктова підписала підозру проросійському нардепу та куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. 13 травня відбувся судове засідання у справі. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку – до 9 липня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Того ж дня йому в поліції вдягнули електронний браслет.