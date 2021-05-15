Доведеться співіснувати, – МЗС відреагувало на слова Путіна про Україну, як "антипод Росії"

Очільник країни-агресора Володимир Путін прокоментував суд на своїм кумом Віктором Медведчуком та назвав Україну "антиподом Росії". У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Путіна.
Джерело:"Радіо Свобода"
Позицію МЗС озвучив речник зовнішньополітичного відомства України Олег Ніколенко. Він наголосив на суверенності та незалежності України.
Раніше Буде зворотна реакція від Кремля, – Рябошапка про заяву Путіна через Медведчука
Відповідь речника МЗС на слова Путіна
Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив'язки до третіх сторін,
– зазначив речник.
Він пояснив, що ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу.
Хоч Росія й інвестувала ресурси, щоб зробити шлях України максимально складним. Через це Україна мусить вживати рішучі заходи у відповідь.
"Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі", – пояснив Олег Ніколенко.
Про співіснування з Росією після деокупації
"Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи", – розповів речник.
Окрім того, він зауважив, що чим швидше керівництво Росії усвідомить цей факт, тим раніше зможе сконцентруватися на вирішенні проблем російського населення.
"На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", – зауважив Ніколенко.Зверніть увагу! Глава Кремля Путін відреагував на обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку та назвав це "абсолютно очевидною зачисткою політичного поля". І додав, що нібито " Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь Антиросію".
Що цьому передувало
- 11 травня очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру проросійському нардепу та куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
- 13 травня відбувся судове засідання у справі. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку – до 9 липня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
- Того ж дня йому в поліції вдягнули електронний браслет.