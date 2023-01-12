МЗС в друзки розбило маячню Кремля про "роздратування Заходу корупцією в Україні"
Джерело:Олег Ніколенко
Кремль намагається зірвати фінансову та військову підтримку України з боку Заходу, завдяки якій наша країна протистоїть Росії. У Москві видали чергову маячню, яку вдрузки рознесли в МЗС України.
Черговий фейк поширив прихвостень Владіміра Путіна – Дмітрій Пєсков. Прессекретар Путіна видав маячню, мовляв, на Заході росте роздратування корупцією в Україні після неефективного використання наданої їй іноземної фінансової допомоги.
Зверніть увагу Литва передасть Україні зенітні установки L70: що про них відомо
Москва хоче дискредитувати допомогу Заходу
На небилиці Пєскові відреагували в МЗС України, зокрема речник Олег Ніколенко. Він зазначив, що це приклад класичної тези із методички російської пропаганди.
У Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії. Раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів,
– заявив Ніколенко.
У МЗС України наголосили, що в окупантів нічого не вийде. Олег Ніколенко анонсував, що у 2023 році Україна отримає нову фінансову та військову допомогу.
"Як зазначив Дмитро Кулеба, у 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України", – резюмував він.
Партнери оголосили про потужну допомогу Україні
- На початку 2023 році відбулося важливе зрушення у контексті військової допомоги Україні з боку Заходу. Лідером виступила Франція, яка надасть Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
- Після цього Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і 40 бойових машин Marder. Цю зброю Україна має отримати до кінця березня. Також США передадуть Україні БМП "Бредлі" та раніше анонсований ЗРК Patriot.
- 11 січня стало відомо, що Польща передасть Україні роту танків Leopard 2. За стандартами НАТО рота містить 14 одиниць, а відповідно до стандартів ЗСУ – 10.
- Крім того, Велика Британія може передати Україні унікальні танки Challenger 2.