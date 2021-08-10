Через заяви Лукашенка: МЗС викликало на килим повіреного у справах Білорусі

До Міністерства закордонних справ України 10 серпня викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Кіріла Камишева. Зробили це, аби висловити йому рішучий протест у зв'язку із низкою неприпустимих заяв Олександра Лукашенка під час пресконференції.

У відомстві зазначили, що пояснили білоруському дипломатові, чому висловлювання самопроголошеного президента Білорусі були некоректними.

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Деталі розмови МЗС з Камишевим

Питання приналежності Криму

Тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кіріла Камишева викликали 10 серпня до МЗС.

Дипломата насамперед застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти цілісності й суверенітету України,

– пояснили у відомстві.

Та додали, що це передбачає і всі міжнародно-правові наслідки. Адже схожими заявами політик порушує зобов'язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.

Справа Протасевича

Під час пресконференції 9 серпня Лукашенко публічно висловився про те, що готовий переступити через Будапештський меморандум та визнати окупований Крим російським . Однак наразі його "руки зв'язані".

Крім того, від білоруської сторони у міністерстві запросили пояснення щодо слів самопроголошеного президента, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича.

У випадку підтвердження інформації, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною від МЗС Білорусі відповіді, в якій це категорично заперечувалося.

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"Переправка зброї" та підготовка Україною "бойовиків"

Також у відомстві сприйняли як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду риторику Лукашенка щодо "переправляння зброї" та підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.

Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності,

– наголосили у МЗС.

Там додали, що фейками про зовнішні загрози державності Білорусі зі сторони України та інших держав Заходу білоруський "лідер" намагається виправдати свої репресивні методи та обмеження прав і свобод громадян Білорусі.

Погрози "поставити на коліна" Україну

У міністерстві також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Путіним. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.

Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою.