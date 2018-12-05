На блокпостах Одещини з’явилися бойові машини

На період дії воєнного стану в Україні силовики Одещини посилили контроль на в'їздах до обласного центру та деяких інших міст. Так, на блокпостах при в'їздах до Одеси разом з озброєними автоматами поліцейськими несуть службу екіпажі бойових розвідувально-дозорних машин (БРДМ).

Про це повідомляє Укрінформ.

24 канал повідомляв, що 4 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що для стабілізації ситуації в Одесі в місто будуть скеровані додаткові підрозділи Нацгвардії та фахівці Департаменту захисту економіки Нацполіції.

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Додаткових заходів контролю та безпеки вжито на автотрасі Київ – Одеса, Миколаївській дорозі та інших. Правоохоронці зупиняють автомобілі для перевірки вибірково,

– заявив радник головного поліцейського Одещини Руслан Форостяк.

Представник поліції не назвав місць функціонування стаціонарних і мобільних блокпостів, пославшись на вимоги до силовиків в умовах воєнного стану.

При цьому він спростував чутки, що в Одесу не впускають тих, хто не має при собі паспортів.

Окрім того, під посилену охорону взято морські та річкові порти, аеропорт, інші стратегічно важливі об'єкти інфраструктури Одещини.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.