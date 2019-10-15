На Донбасі загинула військова, яка у 2015-му на фронті втратила батька: що ще відомо про загиблу

Внаслідок підступних обстрілів снайперів бойовиків 15 жовтня на Донбасі загинули двоє українських захисників. Однією з загиблих стала солдатка 101 Окремої бригади охорони Генерального штабу Ярослава Никоненко.

Про смерть побратима повідомили у 101-ій ОБрО. Натомість інформації про другого загиблого воїна досі немає.

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Нехай земля тобі буде пухом, спочивай з миром. Вічна Слава Героям!

– зазначається у дописі бригади.

Так само про загибель Ярослави у соцмережах почали писати люди, які безпосередньо знайомі з нею та з її батьком.

До слова, батько загиблої військової доброволець Сергій "Сєдой" Никоненко загинув у січні 2015 року під Луганськом. Посмертно він нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Доброволець був командиром розвідувального підрозділу 24-го штурмового батальйону ЗСУ "Айдар". За деякою інформацією, бойовики оцінювали його життя до 450 тисяч доларів.

Ярослава з самого початку займалась волонтерством, а вже потім пішла по стопах батька.