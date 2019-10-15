22:28
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      На Донбасі загинула військова, яка у 2015-му на фронті втратила батька: що ще відомо про загиблу

      228 Читать новость на русском
      На Донбасі від кулі снайпера загинула українська військова Ярослава Никоренко
      На Донбасі від кулі снайпера загинула українська військова Ярослава Никоренко / колаж 24 каналу

      Внаслідок підступних обстрілів снайперів бойовиків 15 жовтня на Донбасі загинули двоє українських захисників. Однією з загиблих стала солдатка 101 Окремої бригади охорони Генерального штабу Ярослава Никоненко.

      Про смерть побратима повідомили у 101-ій ОБрО. Натомість інформації про другого загиблого воїна досі немає.

      Важливо: На Донбасі загинули 2 українських військових

      Нехай земля тобі буде пухом, спочивай з миром. Вічна Слава Героям!
      – зазначається у дописі бригади.

      Так само про загибель Ярослави у соцмережах почали писати люди, які безпосередньо знайомі з нею та з її батьком.

      До слова, батько загиблої військової доброволець Сергій "Сєдой" Никоненко загинув у січні 2015 року під Луганськом. Посмертно він нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

      Доброволець був командиром розвідувального підрозділу 24-го штурмового батальйону ЗСУ "Айдар". За деякою інформацією, бойовики оцінювали його життя до 450 тисяч доларів.

      Ярослава з самого початку займалась волонтерством, а вже потім пішла по стопах батька.

      blog_ava
      Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов
      сьогодні
      12165
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      сьогодні , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 81
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні , 21:34 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 17671
      "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      сьогодні , 21:01 "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      Світлана Попова 1126
      Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      сьогодні , 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      Юлія Девда 477
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 20:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2037
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук