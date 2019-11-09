На Харківщині дитина застрягла в пральній машині: фото

У місті Мерефа 4-річний хлопчик заліз у пральну машину, а вилізти з неї вже не зміг. Інцидент трапився ввечері 8 листопада.

На місце події одразу приїхали рятувальники, повідомила ДСНС у фейсбуці.

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Спочатку рятувальники заспокоїли наляканого хлопчика та його маму.

Потім працівники ДСНС оперативно і обережно витягли дитину з пральної машини.



Рятувальники витягують дити з пральної машини/ Фото з фейсбуку ДСНС

У ДСНС наголошують: "Батьки! Дайте дітям в руки книги! Пралка не має бути квестом для дітей".

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