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      На Харківщині дитина застрягла в пральній машині: фото

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      Дитина застрягла в пральній машині
      Дитина застрягла в пральній машині / Фото з фейсбуку ДСНС

      У місті Мерефа 4-річний хлопчик заліз у пральну машину, а вилізти з неї вже не зміг. Інцидент трапився ввечері 8 листопада.

      На місце події одразу приїхали рятувальники, повідомила ДСНС у фейсбуці.

      До речі: Нещасний випадок з кіньми у Львові: що відомо про стан дівчинки, яка перенесла 7 операцій

      Спочатку рятувальники заспокоїли наляканого хлопчика та його маму.

      Потім працівники ДСНС оперативно і обережно витягли дитину з пральної машини.

      харківщина дитина застрягла пралка пральна машина
      Рятувальники витягують дити з пральної машини/ Фото з фейсбуку ДСНС

      У ДСНС наголошують: "Батьки! Дайте дітям в руки книги! Пралка не має бути квестом для дітей".

      Зверніть увагу: 8-річний українець зібрав мільйон лайків, аби батьки купили йому собаку

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Харкова Діти і неповнолітні ДСНС Курйозні новини
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