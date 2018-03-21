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На Харківщині зареєстрували випадок смертельно небезпечної хвороби

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У Харківській області зафіксували випадок малярії
У Харківській області зафіксували випадок малярії / Фото з відкритих джерел

У Харківській області зафіксували випадок захворювання на інфекційну хворобу – малярію. Хворим виявився українець, який раніше перебував з професійною діяльністю в країнах Африки.

Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

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"З початку 2018 року в Харківській області зареєстровано другий завізний випадок малярії у громадянина України, який перебував з професійною діяльністю в країнах Африканського континенту (Демократичній Республіці Конго та Республіці Уганді)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у лабораторному центрі, під час проведення епідеміологічного розслідування з'ясували, що у хворого з'явились скарги на підвищення температури тіла до 38 градусів та слабкість, з якими він звернувся до медичного закладу і був госпіталізований з підозрою на малярію.

Після додаткових обстежень, медики підтвердили у чоловіка діагноз малярія середньої важкості та призначили йому відповідне лікування.

Також за місцем проживання хворого, фахівці провели епідеміологічне розслідування та запровадили комплекс протиепідемічних заходів.

Що таке малярія? Інфекційна хвороба, збудником якої є плазмодії малярії, що передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. Хвороба значно поширена в країнах з тропічним кліматом, протікає з нападами ознобу, підвищенням температури тіла та порушеннями різних органів та систем організму. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно реєструється більше 200 мільйонів випадків малярії, 90% з яких припадає на країни Африканського континенту.

Теги: Новини України Лікування Міністерство охорони здоров’я Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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