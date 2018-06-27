На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?

Давно уже собирался поделиться своими мыслями о том, какое место сейчас занимает Украина среди своих соседей и как оценивается происходящее у нас "сухими" цифрами отчетов различных европейских агентств.

Отталкиваться буду от данных, приведенных в Отчете "Индекс экономической политики в сфере МСП. Страны Восточного партнерства. 2016", подготовленного Советом по экономическому развитию и сотрудничеству (ОЭСР), Европейской комиссией, Европейским фондом образования и Европейским банком реконструкции и развития. К сожалению, Отчет за 2017 год пока не доступен для широкой публики.

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Механизм Восточного партнерства

Как известно, в состав Восточного партнерства входит шесть бывших советских республик, в той или иной мере придерживающихся европейского пути своего развития и последовательно проводящих преобразования, направленные на то, чтобы избавиться от наследия имперского прошлого. Это – Украина, Белорусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова.

Участие в Восточном партнерстве выступает для этих стран определенной площадкой для принятия более важных и ответственных решений о вступлении в состав ЕС, с одной стороны, и своеобразным инструментом "цивилизационного соревнования" между ними, с другой. Для Европы, Восточное партнерство, на мой взгляд, выступает, с одной стороны, институтом европейской интеграции бывших республик СССР, отказавшихся от московского доминирования, а с другой, – возможностью отложить принятие решения о включении этих стран в состав объединенной Европы, до более "удобных и спокойных времен".

Все страны-члены Восточного партнерства строят свое многообразное и разностороннее сотрудничество в пределах тематики четырех, так называемых, "платформ". Первая платформа – "Демократия, лучшие практики управления и стабильность". Вторая – "Экономическая интеграция и сближение с политикой Евросоюза". Третья – "Энергетическая безопасность". Четвертая – "Межчеловеческие контакты". Участие во всех этих платформах не только взаимосвязано, но и равноприоритетно, как для стран самого партнерства, так и для ЕС.

Одним из самых важных направлений сотрудничества в рамках Восточного партнерства рассматривается поддержка развития малого и среднего предпринимательства в его странах. Малый и средний бизнес видится одним из основных двигателей всех проводимых в них реформ, основой экономики этих стран. Для Европы малый и средний бизнес выступает естественной, привычной средой экономической активности, его практики являются основным содержанием европейской экономической культуры. Для наших стран, исторически, это не так. Поэтому сотрудничество в Восточном партнерстве и позволяет постепенно (а революционно такие вещи сделать невозможно) изменить не только законодательство, но и само мировоззрение, культуру не только предпринимателей, но и чиновников, и всех людей.

Давайте договоримся о словах…

Сначала хочу сравнить то, как законодательство различных стран определяет, что такое малый и средний бизнес.

Страна Микропредприятия Малый бизнес Средний бизнес По числу работников По годовому обороту По числу работников По годовому обороту По числу работников По годовому обороту Украина Менее 10 Менее 2 млн.евро 10-50 2-10 млн. 50-250 Менее 50 млн Молдова Менее 10 Менее 182 тыс. евро 10-50 Менее 1,5 млн. евро 50-100 Менее 3 млн. евро Грузия Нет наемных работников Менее 12800 евро Менее 20 Менее 42700 евро Менее 100 Менее 640 000 евро Белорусь Менее 15 Менее 100 Менее 250 Азербайджан Менее 25 Менее 100 тыс.евро Менее 125 Менее 1 млн. евро Армения Менее 10 Менее 187 тыс. евро Менее 50 Менее 936 тыс.евро Менее 250 Менее 2808000 евро

Как видим, в разных странах к МСБ относятся достаточно разные по объему своего оборота и численности работников субъекты хозяйствования. Думаю, что было бы целесообразно, унифицировать соответствующие определения, по крайней мере, в пределах стран Восточного партнерства. Это один из вопросов, которые я собираюсь поставить перед евродепутатами на Международном форуме GR, в Брюсселе, который организуется Украинской ассоциацией профессионалов в сфере лоббизма и GR.

Картина в общем, и в частностях…

За двадцать семь постсоветских лет, все страны Восточного партнерства достаточно много сделали для развития малого и среднего предпринимательства. В развитых странах Европы, субъекты МСБ обеспечивают работой от 60 до 75% занятого населения и формируют от 55 до 70% добавленной стоимости. При этом доля МСБ составляет от 80 до 95% всех субъектов хозяйствования.

В странах Восточного партнерства, доля МСБ среди всех агентов предпринимательства составляет от 83 до 99%, но обеспечивают они работой всего лишь около 45% работающих, а доля в добавленной стоимости, – еще меньше (от 20 до 38%). Европейские эксперты отмечают, что за 2014-2016 годы, в Армении, Молдове и Украине, произошло возрастание доли МСБ в добавленной стоимости, но она, все равно, остается крайне низкой (в Украине – около 56%). Особенностью всех стран Восточного партнерства выступает и абсолютное преобладание среди МСБ микропредприятий (с число работников до 10 человек).

Украина

В начале 2017 года, в Украине было зарегистрировано 305 897 единиц МСБ (99,7% от общего количества предприятий). Доля микропредприятий составляла 80,8%, малых – 14,2%, средних – 4,9%. Если обратиться к объемам реализации продукции, то картина будет зеркально противоположной: на долю микропредприятий приходится 6,9%, малых – 12,8%, а средних – 41,9% объемов реализации. При этом, доля всего МСБ в структуре реализации всей экономики составляет 61,6%.

Молдова

В Республике Молдова (по состоянию на конец 2016 года) было зарегистрировано 51,6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет 98% всех фирм страны. Доля работающих на них людей составляет 61% от общего числа занятых. Доходы от продаж у МСП Молдовы образуют 41,5% всех продаж в экономике.

Грузия

В Грузии доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 20%, а доля его работников в структуре занятости, – 63% рабочих мест.

Белорусия

В Белоруси, в конце 2015 года, все предприятия малого и среднего бизнеса составляли 24,2% от общего числа предприятий, и на них работало 31,9% занятого населения страны. Для Белоруси характерно снижение доли зарегистрированных субъектов МСБ (с 27,1% в 2012 до 24,2 в 2015), при сохранении числа работников на них (31,1% в 2012году, 31,9% в 2015). Последнее можно объяснить повышением числа слияний и реорганизаций среди субъектов белорусского бизнеса. В других странах такая тенденция мною не была обнаружена. Доля белорусских предпринимателей в выручке от реализации товаров и услуг, произведенных в национальной экономике, составляет 39,6%, из них, на малые и микроорганизации приходится 28,2%.

Армения

Ознакомление со статистическими данными Армении было для меня интересным тем, что национальная система статистики отражает не только факт регистрации субъекта МСБ, но и учитывает число формально зарегистрированных предприятий и не ведущих активной хозяйственной деятельности и число предприятий-активных бизнес-агентов, осуществляющих не менее 1 хозяйственной операции в большинство рабочих дней года. Из всех экономических агентов, активными субъектами бизнеса выступают 59% (или 101003). К малому и среднему бизнесу относится 76% активных фирм. Подавляющее большинство из них, принадлежит, как и в других странах Восточного партнерства, к микроорганизациям (93,5%), к малому бизнесу – 5,2%, а к предприятиям среднего бизнеса, – около 1,2%. Доля всех субъектов армянского предпринимательства составляет 33,1% от ВВП страны. Доля микро-бизнеса в ВВП составила 10%, малого бизнеса – 12%, среднего – 11%. По числу занятых, МСБ Армении создает 64,3% рабочих мест во всем частном секторе страны.

Азербайджан

Из всех стран Восточного партнерства, в Азербайджане, отмечается наименьшая численность предприятий, относящихся к МСБ. Они составляют около 80% всех хозяйствующих субъектов страны. И, в отличие, от других стран, их доля в ВВП и в объеме продаж, тоже сравнительно незначительна (всего лишь 5,8%).

В качестве своеобразного резюме, хочу подчеркнуть, что развитие МСБ в Украине выглядит достаточно убедительно с количественной точки зрения, если сравнивать с другими государствами – членами Восточного партнерства. Более того, развитие сферы предпринимательства можно уже вполне оценивать и с точки зрения общеевропейских показателей. Последнее свидетельствует о том, что наша страна, как минимум, по одному из критериев, больше готова к вступлению в Европейский Союз, чем некоторые из наших партнеров.

Интересную информацию о состоянии МСБ в странах Восточного партнерства предоставляют данные европейских экспертов о сильных и слабых его сторонах в той или иной стране, а также о рисках, с которыми связано его развитие. Но, об этом в другой раз.

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