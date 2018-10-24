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      На кордоні з Росією чоловік погрожував підірвати себе в автомобілі таксі: фото з місця події

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      Пасажир таксі погрожував підірвати себе в машині
      Пасажир таксі погрожував підірвати себе в машині / НПУ

      На контрольно-пропускному пункті "Гоптівка" в Харківській області пасажир таксі погрожував підірвати себе в автомобілі.

      Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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      Це трапилось приблизно о 10 ранку. До КПП під'їхав автомобіль таксі, звідти вийшов водій та повідомив, що його пасажир погрожує підірвати себе. Поліція одразу ж очточила блокпост.

      Перемовини тривали більше двох годин. Врешті, його вмовили вийти з авто. Проте у 33-річного чоловіка при обшуку вибухівки не виявили. Натомість знайшли купу книжок на релігійну тему. Що стало причиною такого вчинку – поки встановлюють. Рух біля контрольно-пропускного пункту вже поновили. 

      При ньому, дійсно, був кульок під курткою, який водій реально сприйняв за вибуховий пристрій. Наразі слідчі визначаються в необхідності відкриття кримінального провадження і направлення вказаної особи на психіатричну експертизу,
      – зазначив начальник Поліції Харківщини Олег Бех.

      Відео з пункту пропуску "Гоптівка"

      Нагадаємо, у вівторок ввечері, 23 жовтня, через кордон з Росією в Україну на Харківщині рідня намагалась перевезти мертву жінку через пункт пропуску "Гоптівка", видаючи її за живу. 

      Теги: Новини України Україна – Росія Поліція Авто 24 Новини Харкова Вибух
      Джерело: 24 Канал
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