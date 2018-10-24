На кордоні з Росією чоловік погрожував підірвати себе в автомобілі таксі: фото з місця події

На контрольно-пропускному пункті "Гоптівка" в Харківській області пасажир таксі погрожував підірвати себе в автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Це трапилось приблизно о 10 ранку. До КПП під'їхав автомобіль таксі, звідти вийшов водій та повідомив, що його пасажир погрожує підірвати себе. Поліція одразу ж очточила блокпост.

Перемовини тривали більше двох годин. Врешті, його вмовили вийти з авто. Проте у 33-річного чоловіка при обшуку вибухівки не виявили. Натомість знайшли купу книжок на релігійну тему. Що стало причиною такого вчинку – поки встановлюють. Рух біля контрольно-пропускного пункту вже поновили.

При ньому, дійсно, був кульок під курткою, який водій реально сприйняв за вибуховий пристрій. Наразі слідчі визначаються в необхідності відкриття кримінального провадження і направлення вказаної особи на психіатричну експертизу,

– зазначив начальник Поліції Харківщини Олег Бех.

Відео з пункту пропуску "Гоптівка"

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 23 жовтня, через кордон з Росією в Україну на Харківщині рідня намагалась перевезти мертву жінку через пункт пропуску "Гоптівка", видаючи її за живу.