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      "На межі нервового виснаження": що відбувається на проблемних виборчих округах

      620 Читать новость на русском
      У п'яти округах може відбутися повторний перерахунок голосів, – ОПОРА
      У п'яти округах може відбутися повторний перерахунок голосів, – ОПОРА / ukr.media

      На позачергових виборах до ВР повторно голоси можуть перераховувати на п'яти виборчих округах – у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

      На швидке завершення процесу підрахунку голосів не варто сподіватися, про це написала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

      Це цікаво: Крах мажоритарки: ОПОРА пояснила результати виборів у Раду і їхні наслідки

      Айвазовська зазначає – члени комісій на межі нервового виснаження. Однак розрив між кандидатами або ж порушення щодо процедури транспортування документації є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку.

      На цьому повинні бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені.

      Уявіть, наскільки люди щасливі повертатись в пекло цифр і документів, які на силу здали до вівторка. Вже вікрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок,
      – написала вона.

      Зазначимо, згідно із законодавством, Центрвиборчком повинен встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів, дедлайн – 5 серпня.

      як рахують голоси на мажоритарних округах:
      blog_ava
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      25 липня
      20303
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ЦВК Новини Закарпаття Новини Львова Новини Луганська Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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