"На межі нервового виснаження": що відбувається на проблемних виборчих округах

На позачергових виборах до ВР повторно голоси можуть перераховувати на п'яти виборчих округах – у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

На швидке завершення процесу підрахунку голосів не варто сподіватися, про це написала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

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Айвазовська зазначає – члени комісій на межі нервового виснаження. Однак розрив між кандидатами або ж порушення щодо процедури транспортування документації є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку.

На цьому повинні бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені.

Уявіть, наскільки люди щасливі повертатись в пекло цифр і документів, які на силу здали до вівторка. Вже вікрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок,

– написала вона.

Зазначимо, згідно із законодавством, Центрвиборчком повинен встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів, дедлайн – 5 серпня.