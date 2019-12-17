На мітингу в Росії жорстоко пов'язали жінок та літніх людей: фото, відео

Неподалік Казані десятки місцевих мешканців вийшли на протест проти будівництва сміттєспалювального заводу. В результаті ОМОН затримав понад 10 мітингарів.

За інформацією видання "Радіо свобода", екоактивісти вийшли на протест через будівництво заводу, яке планується на землі сільськогосподарського призначення. Аби перешкодити цьому мітингарі встановили на території наметовий табір.

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Коли активісти намагалися вишикуватися у "живий щит", спецпризначенці у шоломах і масках швидко покрутили їх.



Активісти створюють "живий щит"



ОМОН силою заарештовує літню жінку



Розгін мітингарів у Росії

Окрім цього, поліція перекрила під'їзди до табору протестувальників, пояснюючи це слідчими діями.

Дивіться відео, як ОМОН розганяє мітингарів у Росії: