09:20
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      На мітингу в Росії жорстоко пов'язали жінок та літніх людей: фото, відео

      295 Читать новость на русском
      Мітинг у Росії / Скріншот з відео

      Неподалік Казані десятки місцевих мешканців вийшли на протест проти будівництва сміттєспалювального заводу. В результаті ОМОН затримав понад 10 мітингарів.

      За інформацією видання "Радіо свобода", екоактивісти вийшли на протест через будівництво заводу, яке планується на землі сільськогосподарського призначення. Аби перешкодити цьому мітингарі встановили на території наметовий табір.

      До слова: "Путін, іди на …": білоруси протестують проти приєднання до Росії – фото

      Коли активісти намагалися вишикуватися у "живий щит", спецпризначенці у шоломах і масках швидко покрутили їх. 

      мітинг росія ОМОН
      Активісти створюють "живий щит"

      протест росія
      ОМОН силою заарештовує літню жінку

      мітинг росія
      Розгін мітингарів у Росії

      Окрім цього, поліція перекрила під'їзди до табору протестувальників, пояснюючи це слідчими діями. 

      Дивіться відео, як ОМОН розганяє мітингарів у Росії:

       

      Гончарук розповів, як зміняться ціни на бензин і на газ у січні – лютому 2020
      сьогодні
      3032
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Протести Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:25 Скільки в 2020 році ФОПи платитимуть за себе і співробітників
      Ірина Поліщук 3920
      сьогодні , 08:06 Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      Андрій Шляхтін 2381
      сьогодні , 07:20 Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест
      Василь Денисюк 1379
      сьогодні , 06:50 Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
      Дмитро Гнап 1778
      сьогодні , 06:30 Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці
      Євгенія Мазур 6468
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук