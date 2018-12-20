На Новий рік без подарунків: в аеропорті "Бориспіль" не можуть розібрати посилки з-за кордону

На свято Новий рік хтось залишиться без подарунків, оскільки в аеропорту "Бориспіль" тижнями лежать імпортні посилки з-за кордону на вантажному терміналі. Тому українців чекають значні проблеми із доставкою відправлень.

А все через те, що в аеропорту не вистачає працівників та техніки для своєчасної обробки посилок.

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Перед різдвяними святами передачок добряче побільшало, тому на летовищі ввели тимчасове обмеження на імпортні вантажі.

Відповідні обмеження будуть діяти з 24 грудня по 4 січня. "Аеропорт зупинив прийом імпортних вантажів для виправлення ситуації і забезпечення заходів з обробки наявних обсягів імпорту", – заявили в прес-службі.

Тим часом у мережі з'явилися фото засипаних снігом вантажів, які лежать в аеропорту "Бориспіль".



В аеропорті "Бориспіль" тижнями лежать посилки з-за кордону

Також наголошується, що експортні і транзитні вантажі будуть оброблятися і відправлятися без введення обмежень.