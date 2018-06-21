Оперуповноважений одеської поліції вимагав з наркозалежного, який зберігав коноплю, три тисячі доларів США за непритягнення його до відповідальності. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"У одного із одеситів працівники поліції виявили пакетик коноплі, яку він зберігав для власного вжитку. Оперуповноважений Саратського відділення поліції Одеси, працюючи у лавах Національної поліції України лише три роки, під час спілкування з нарокзалежним "пояснив", що уникнути кримінальної відповідальності можливо лише за "винагороду" – три тисячі доларів США", – розповіли у поліції.

Суму у повному обсязі чоловік приніс до службового кабінету 23-річного поліцейського і передав йому. Тоді зловмисника і затримали.

Зараз вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри. За вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою законодавством передбачено позбавлення волі до 10 років.



На Одещині поліцейський вимагав з наркозалежного три тисячі доларів