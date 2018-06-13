На Одещині раптово померла 18-річна студентка: правоохоронці кажуть про умисне вбивство

У місті Кілія, що на Одещині, у кімнаті гуртожитку місцевого ліцею виявили тіло 18-річної студентки, на якому не було ознак насильницькеої смерті. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

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Зазначається, що померла була уродженкою Саратського району, проте навчалась і жила у Кілії.

"Правоохоронці встановили, що спиртні напої та наркотичні речовини дівчина не вживала. Передсмертного листа не залишала, намірів самогубства не висловлювала. Наразі призначено низку експертиз, які встановлять причину смерті", – кажуть поліцейські.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною статті про умисне вбивство. Наразі триває слідство.