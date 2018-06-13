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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Одещині раптово померла 18-річна студентка: правоохоронці кажуть про умисне вбивство

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На Одещині виявили мертвою 18-річну студентку: її було отруєно
На Одещині виявили мертвою 18-річну студентку: її було отруєно / "Одесская жизнь"

У місті Кілія, що на Одещині, у кімнаті гуртожитку місцевого ліцею виявили тіло 18-річної студентки, на якому не було ознак насильницькеої смерті. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

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Зазначається, що померла була уродженкою Саратського району, проте навчалась і жила у Кілії.

"Правоохоронці встановили, що спиртні напої та наркотичні речовини дівчина не вживала. Передсмертного листа не залишала, намірів самогубства не висловлювала. Наразі призначено низку експертиз, які встановлять причину смерті", – кажуть поліцейські.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною статті про умисне вбивство. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині місцева жителька виявила у власній квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя. За словами правоохоронців, підлітки отруїлися невідомою речовиною.

Теги: Новини України студенти Поліція Жертви отруєння Кримінальні новини Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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