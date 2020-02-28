На Одещині школярка жорстоко побила однолітку: відео

В Одеській області двоє дівчат зняли відео, як їхня подружка побила 12-річну дівчинку. Потерпіла у лікарні зі струсом мозку.

У соціальних мережах розповсюджується відео, на якому жорстоко б’є 12-річну дівчину її ровесниця. Про це повідомляє ТСН.

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Двоє підлітків знімали побиття на відео. Дарина та її кривдниця навчаються в різних школах, тому що стало причиною конфлікту, намагаються розібратись в обох школах.

Вчителі нападаючої розповідають про дівчину тільки хороше, що вона добре вчиться та з усіма дружить. Зі слів вчителів, відразу після бійки вона прибігла до класного керівника і розповіла, що побила дівчину.

У бійці брали участь дві дівчини, а ще двоє – однокласниця і подруга Дарини. За словами дорослих, саме вона налаштувала кривдницю проти її жертви. Тепер труїть Дашу в соцмережах.

У постраждалої діагностували струс мозку, вона лікується вдома під наглядом невролога. Після побиття в Даші з’явився постійний головний біль і вона не може спати. Після лікування її чекає робота з психологом.

Правоохоронці розслідують справу як побиття, але її можуть перекваліфікувати на булінг.

Дивіться відео – Школярка жорстоко побила 12-річну дівчину, вона у лікарні: