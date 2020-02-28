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      На Одещині школярка жорстоко побила однолітку: відео

      - Читать новость на русском
      Школярка жорстоко побила однолітку / glavcom.ua

      В Одеській області двоє дівчат зняли відео, як їхня подружка побила 12-річну дівчинку. Потерпіла у лікарні зі струсом мозку.

      У соціальних мережах розповсюджується відео, на якому жорстоко б’є 12-річну дівчину її ровесниця. Про це повідомляє ТСН.

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      Двоє підлітків знімали побиття на відео. Дарина та її кривдниця навчаються в різних школах, тому що стало причиною конфлікту, намагаються розібратись в обох школах.

      Вчителі нападаючої розповідають про дівчину тільки хороше, що вона добре вчиться та з усіма дружить. Зі слів вчителів, відразу після бійки вона прибігла до класного керівника і розповіла, що побила дівчину.

      У бійці брали участь дві дівчини, а ще двоє – однокласниця і подруга Дарини. За словами дорослих, саме вона налаштувала кривдницю проти її жертви. Тепер труїть Дашу в соцмережах.

      У постраждалої діагностували струс мозку, вона лікується вдома під наглядом невролога. Після побиття в Даші з’явився постійний головний біль і вона не може спати. Після лікування її чекає робота з психологом.

      Правоохоронці розслідують справу як побиття, але її можуть перекваліфікувати на булінг.

      Дивіться відео – Школярка жорстоко побила 12-річну дівчину, вона у лікарні:

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Булінг Школа Освіта в Україні Освіта Діти і неповнолітні Новини Одеси Кримінал Кримінальні новини
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