Розійшлась із хлопцем: на Житомирщині десятикласниця кинулась під потяг

У селі в Житомирській області школярка потрапила під пасажирській потяг. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Родичі почали шукати дівчину через пів години, як вона вийшла з дому, бо вона не відповідала на дзвінки. Про це повідомляють "Факти".

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Тіло знайшли через кілька годин на залізниці в п’яти кілометрах від будинку. В поліції зазначили, що дівчина вчинила самогубство. Десятикласниця відправила СМС подрузі про те, що не бачить сенсу життя без свого хлопця, з яким нещодавно розійшлася.

25-річного колишнього хлопця дівчини в селі характеризують як нормального і хорошого чоловіка. Він ремонтував машини і заробляв на цьому.

Правоохоронці проводять експертизи. Якщо версія про самогубство підтвердиться – справу закриють.

Вчинила самогубство через кохання – дивіться відео: