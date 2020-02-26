14:33
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Розійшлась із хлопцем: на Житомирщині десятикласниця кинулась під потяг

      -
      Школярка кинулась під потяг, бо розійшлась із коханим / obozrevatel.com

      У селі в Житомирській області школярка потрапила під пасажирській потяг. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

      Родичі почали шукати дівчину через пів години, як вона вийшла з дому, бо вона не відповідала на дзвінки. Про це повідомляють "Факти".

      Читайте також: Поліція врятувала вагітну від самогубства у Вінниці: відео

      Тіло знайшли через кілька годин на залізниці в п’яти кілометрах від будинку. В поліції зазначили, що дівчина вчинила самогубство. Десятикласниця відправила СМС подрузі про те, що не бачить сенсу життя без свого хлопця, з яким нещодавно розійшлася.

      25-річного колишнього хлопця дівчини в селі характеризують як нормального і хорошого чоловіка. Він ремонтував машини і заробляв на цьому.

      Правоохоронці проводять експертизи. Якщо версія про самогубство підтвердиться – справу закриють.

      Вчинила самогубство через кохання – дивіться відео: 

      Коронавірус в Італії: 12 людей померли, заражені чотири дитини
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Житомира Самогубство Діти і неповнолітні Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Кастинг стартував: хто, ймовірно, може зайняти крісло прем'єр-міністра
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 08:40 Клич Гааги все ближче, або Чому Росія не визнає вину, що збила MH17 над Донбасом
      СерпомПо
      сьогодні , 06:20 Скільки часу потрібно, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка
      Яніна Ткачук
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 06:00 Любомир Гузар – моральний авторитет для багатьох людей: що про нього відомо
      Юліана Вінтюк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук