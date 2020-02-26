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      Разошлась с парнем: на Житомирщине десятиклассница бросилась под поезд

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      Школьница бросилась под поезд, потому что разошлась с любимым / obozrevatel.com

      В селе в Житомирской области школьница попала под пассажирской поезд. От полученных травм девушка погибла на месте.

      Родственники начали искать девушку через полчаса, как она вышла из дома, потому что она не отвечала на звонки. Об этом сообщают "Факты".

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      Тело нашли через несколько часов на железной дороге в пяти километрах от дома. В полиции отметили, что девушка совершила самоубийство. Десятиклассница отправила СМС подруге о том, что не видит смысла жизни без своего парня, с которым недавно разошлась.

      25-летнего бывшего парня девушки в селе характеризуют как нормального и хорошего мужчину. Он ремонтировал машины и зарабатывал на этом.

      Правоохранители проводят экспертизы. Если версия о самоубийстве подтвердится – дело закроют.

      Совершила самоубийство из-за любви – смотрите видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Житомира Самоубийство Дети и несовершеннолетние Криминал
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