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      Поліція врятувала вагітну від самогубства у Вінниці: відео

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      Поліція врятувала вагітну від самогубства у Вінниці - відео / Кадр з відео

      Вагітна хотіла накласти на себе руки і стрибнути з мосту у Вінниці 13 лютого. Проте патрульні роти ТОР разом з перехожими завадили 33-річній жінці скоїти самогубство.

      Патрульні під вечір отримали виклик про те, що на автодорозі М-21 жінка намагається стрибнути з мосту. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз. Вони й зателефонували до поліції, повідомили правоохоронці у фейсбуці.

      Читайте також: Як вберегти людей від самогубства: поради психолога

      Четверо патрульних роти ТОР – Олександр Загоруй, Андрій Миколюк, Олександр Покотило та Олександр Онофрійчук – швидко прибули на місце виклику. Спочатку інспектори з перехожими намагались відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього інспектори схопили вінничанку за руки та перетягнули через огорожу мосту.

      Тоді й виявилось, що жінка чекає на дитину. Причин своїх намірів вагітна не пояснила. Для неї викликати швидку допомогу. Коли в кареті "швидкої" жінка прийшла до тями, то подякувала патрульним і небайдужим українцям, що не дозволили їй накласти на себе руки.

      Дивіться статистику самогубств у світі та в Україні:

      статистика самогубств у світі інфографіка де найбільше самогубств
      В Україні скоюють самогубства 18,5 людей зі 100 тисяч / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Поліція Вінниця Самогубство
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