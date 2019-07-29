На пляжах Києва знайшли кишкову паличку: де не варто купатися
На низці пляжів Києва знайшли кишкову паличку і зафіксували у водоймах підвищену концентрацію водоростей. Тож у водоймах порадили не купатися, адже вони не відповідають санітарним нормам.
Про небезпеку на київських пляжах повідомила столична Держпродспоживслужба, яка провела відповідні дослідження з 8 по 12 липня.
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На яких пляжах у Києві не можна купатися:
- "Венеція",
- "Веселка",
- "Дитячий",
- "Золотий",
- "Молодіжний",
- "Передмістна Слобідка",
- "Веселка",
- "Тельбін",
- "Центральний",
- "Троєщина",
- "Вир",
- "Галерна",
- "Вербний";
- "Пуща-Водиця";
- "Чорторий".
Екологи радять взяти воду з собою, а не тамувати спрагу з питних фонтанчиків. У низці таких фонтанчиків теж знайшли перевищення небезпечних речовин. Це – пляжі:
- "Тельбін" і "Центральний" (фонтанчики №1, 2, 4);
- "Венеція" (фонтанчик №2);
- "Дитячий";
- "Веселка" та "Молодіжний (фонтанчики №1, 3).
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Джерело: 24 кнал
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