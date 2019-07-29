На пляжах Києва знайшли кишкову паличку: де не варто купатися

На низці пляжів Києва знайшли кишкову паличку і зафіксували у водоймах підвищену концентрацію водоростей. Тож у водоймах порадили не купатися, адже вони не відповідають санітарним нормам.

Про небезпеку на київських пляжах повідомила столична Держпродспоживслужба, яка провела відповідні дослідження з 8 по 12 липня. Дивіться фото, як курорт на Азові атакували медузи На яких пляжах у Києві не можна купатися: "Венеція",

"Веселка",

"Дитячий",

"Золотий",

"Молодіжний",

"Передмістна Слобідка",

"Веселка",

"Тельбін",

"Центральний",

"Троєщина",

"Вир",

"Галерна",

"Вербний";

"Пуща-Водиця";

"Чорторий". Екологи радять взяти воду з собою, а не тамувати спрагу з питних фонтанчиків. У низці таких фонтанчиків теж знайшли перевищення небезпечних речовин. Це – пляжі: "Тельбін" і "Центральний" (фонтанчики №1, 2, 4);

"Венеція" (фонтанчик №2);

"Дитячий";

"Веселка" та "Молодіжний (фонтанчики №1, 3). Читайте також: Недооцінені маршрути Україною: топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку