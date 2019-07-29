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      На пляжах Києва знайшли кишкову паличку: де не варто купатися

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      На яких пляжах Києві не варто купатися
      На яких пляжах Києві не варто купатися / Bigkiev.com.ua

      На низці пляжів Києва знайшли кишкову паличку і зафіксували у водоймах підвищену концентрацію водоростей. Тож у водоймах порадили не купатися, адже вони не відповідають санітарним нормам.

      Про небезпеку на київських пляжах повідомила столична Держпродспоживслужба, яка провела відповідні дослідження з 8 по 12 липня.

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      На яких пляжах у Києві не можна купатися:

      • "Венеція",
      • "Веселка",
      • "Дитячий",
      • "Золотий",
      • "Молодіжний",
      • "Передмістна Слобідка",
      • "Веселка",
      • "Тельбін",
      • "Центральний",
      • "Троєщина",
      • "Вир",
      • "Галерна",
      • "Вербний";
      • "Пуща-Водиця";
      • "Чорторий".

      Екологи радять взяти воду з собою, а не тамувати спрагу з питних фонтанчиків. У низці таких фонтанчиків теж знайшли перевищення небезпечних речовин. Це – пляжі:

      • "Тельбін" і "Центральний" (фонтанчики №1, 2, 4);
      • "Венеція" (фонтанчик №2);
      • "Дитячий";
      • "Веселка" та "Молодіжний (фонтанчики №1, 3).

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      Теги: Новини України Новини Києва Відпочинок Екологія
      Джерело: 24 кнал
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