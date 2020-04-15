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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      На Великдень у Хмельницькому не буде їздити громадський транспорт та не працюватимуть магазини

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      Громадський транспорт у Хмельницькому на Великдень курсувати не буде / Хмельницька міська рада

      У Хмельницькому посилять карантин на час Великодніх свят. В неділю, 19 квітня, у місті не буде курсувати громадський транспорт. Не працюватимуть і магазини.

      Рух громадського транспорту в Хмельницькому буде припинено з 17.00 суботи, 18 квітня, і до 24:00 понеділка, 20 квітня. У ці години будуть діяти лише окремі спецрейси для підвезення медичних працівників. З вівторка, 21 квітня, рух громадського транспорту у Хмельницькому планують відновити. Про це заявив міський голова Олександр Симчишин, передає УНІАН.

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      Окрім того, на Великдень у Хмельницькому закриються всі магазини, у тому числі продуктові. Працювати в цей час зможуть лише аптеки та заправки. У понеділок, 20 квітня, торгові заклади мали б відновити свою роботу.

      Коронавірус у Хмельницькому: головне

      Станом на ранок 15 квітня в Хмельницькій області 35 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, включаючи жінку, яка перебуває на обліку в Чернівецькій області. З них 13 випадків було зафіксовано у мешканців Хмельницького (3 хмельничан одужали).

      На цей час хворих на COVID-19 мешканців Хмельницького – 10 осіб: 3 в інфекційній лікарні, 7 лікуються амбулаторно.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Хмельницького Карантин в Україні 2020
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