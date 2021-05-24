Білорусь зняла з літака, яким летів Протасевич, 5 людей, – поліція Литви

З літака авіарейсу Афіни – Вільнюс в Білорусі зняли 5 пасажирів. Тобто до Вільнюса прилетів тільки 121 пасажир, натомість до посадки в Білорусі на борту було 126 осіб.
Таку інформацію 24 травня оприлюднив начальник кримінальної поліції Литви Роландас Кіскіс. Він також додав, що наразі поліцейські допитують пасажирів літака, щоб дізнатись деталі.
Зауважте Держава-пірат: що захоплення Протасевича у Мінську означає для українців
Заява поліції Литви
Поліція Литви розпочала кримінальне провадження за трьома фактами – за злочини, передбачені міжнародними договорами, за насильницькі зникнення та викрадення людей.
Роландас Кіскіс заявив, що тільки після посадки літака у Вільнюсі сформували робочу групу з десятків співробітників кримінальної поліції, яка інтенсивно проводила допити та обмінювалась інформацією з іноземними партнерами.
"Ми опитали близько десятка людей, які літали в літаку, включаючи членів екіпажу. Ми продовжуємо досудове розслідування", – заявили у поліції Литви.
Білорусь зняла з літака 5 пасажирів
Начальник кримінальної поліції Литви заяви, що за останньою інформацією, 5 осіб не повернулися до Вільнюса з Мінська – 126 осіб та члени екіпажу залишили Афіни, а 121 особа повернулася до Вільнюса. Він не називає імена людей, які залишились в Мінську.
У поліції Литви повідомили, що розслідування такого масштабу може зайняти багато часу. Заступник генпрокура також доповнив, що "за попередньою інформацією, існує кілька версій, і всіх їх перевіряють паралельно".Зверніть увагу! 23 травня літак Ryanair прилетів з Мінська у Вільнюс.Тоді опозиціонер Павло Латушко заявив, що з Мінська не вилетіли 6 людей, 4 з них – росіяни, 2 – білоруси.
Коротко про посадку літака в Білорусі
- 23 травня 2021 року літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Білорусі нібито через повідомлення про замінування.
- Мінування виявилось хибним. Натомість неугодного білоруській владі блогера та засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, його дівчину та ще кількох осіб затримали білоруські силовики.
- Європейський гуманітарний університет вимагає звільнення свої студентки Софії Сапеги, дівчини Романа Потасевича. Наразі її помістили в білоруське СІЗО.
- Окрім того, міжнародна спільнота закликала звільнити затриманих. Після інциденту низка держав засудили перехоплення літака і вимагають зупинити будь-які польоти над Білоруссю.
- Детальніше про ситуацію читайте за посиланням.