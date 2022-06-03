Наче одне суцільне 24 лютого: як відомі політики та військові згадують про 100 днів війни

Уже 100 днів Україна титанічно протистоїть російській агресії. З цієї нагоди відомі політики та військові вирішили пригадати, якими вони для них були.

Для кожної українця 24 лютого так і зупинилося на календарі. Ми не відчули, як минула весна та не зрозуміли, що вже настало літо. А все тому, що усе це у нас вкрала Росія.

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На календарі досі 24 лютого

Ми зібрали для вас згадки політиків і військових про ці 100 днів. Вони розповіли свої емоції та переживання. А також поділилися надіями на майбутнє.

Володимир Зеленський товариство з Денисом Шмигалем, Андрієм Єрмаком, Михайлом Подоляком, а також Давидом Арахамією зняли відеозвернення до українців . У ньому президентів більше, що наша команда значно.

Збройні Сили України тут. Найголовніше – наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Слава Україні!,

– наголосив він.

Володимир Зеленський і команда зняли відеозвернення до українців: дивіться відео

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль окремо у публікації творів , що продовжує 100 днів наша держава продовжує впевнений рух до мети. Мовитись про бажання жити у вільній і демократичній країні серед інших європейських держав. Натомість Росія обрала собі шлях ізоляції та "залізної завіси".

"Україна неодмінно переможе. І всі українці щодня кожен день на семінарі, але разом, наближають цей день. Віримо в нашій країні та підтримуємо ЗСУ. Наша доля – тільки воля!", – голосив він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук лаконичне передав свої емоції . Він зробив, що ці 10 днів для нього стали, наче одне суцільне 24 лютого. Політик робить, що продовжує цих трьох з лишком місяців наша нація героїчно протистояти ворогові, демонструє незламність. Водночас це 100 днів тривоги, скорботи та сума, а також надій і молитов.

Україна протистоїть Росії не 100 днів, а 300 років

Мер Львова Андрій Садовий виклав у мережі зворушливе відео . У ньому чітко проведені паралелі минулим і сьогоденням. Сам же очільник міської радиив, що Україна воює з Росією не 100 днів, а цілих 300 років.

Андрій Садовий нагадав, що Україна воює з Росією 300 років: дивіться відео

У пресслужбі ЗСУ створили , що це 100 днів, які «ведуть лік на роки та століття». За цей проміжок часу вівся низка боїв буквально на межі людських можливостей. Це дні пекла та звитяг над ворогом.

Ми не знаємо дати Перемоги. Але ми знаємо, що маємо для неї зробити – битися і знищувати,

– наголосили вони.

У Міноборони наголосили , що за ці 100 днів нашій країні вдалося пройти той шлях створення нації, який вона не долала за останні 100 років. У відомствах створили, що ми неодмінно вістою та здобуваємо російську агресію.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Ось уже 100 днів наші захисники та захисники роблять все можливе, щоб прогнати ворогу з нашої території. І з кожним дном ми усе ближчі до перемоги!

У Нацгвардії зауважили, що хоча війна Росія в Україні розпочалася 24 лютого, та тривала вона ще з 2014 року . Але зараз ми можемо говорити про те, що наша держава переживає новий повномасштабний етап агресії. І він, безсумнівно, сколихнув абсолютно всього у світі.

У Патрульній поліції Одеси додали, що ми та нація, яка ніколи не буває , а також не віддає жодного клаптика з рідної Батьківщини. А все тому, що українці сильні. А сильні вони у своїй єдності. Тож ворогові нас просто не вдасться зламати. І кожен день лише наближає нас до перемоги.

Мужністю українців захоплюється весь світ: реакція світових політиків

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у твітері , що 100 днів тому Росія "розв’язала невиправну війну проти України". Вона долала, що хоробрість українців поважають. Ба більше, нею захоплюються. А ще зазначила, що ЄС підтримує нашу державу у цьому протистоянні.

У 100 день протистояння канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з спікером українського парламенту. Шольц подякував Стефанчуку за розмову в таку сумну мить і пригадав потужний український опір.

Харківщина, як і Україна, – незламна, – Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив , що російські військові думали, що легко та швидко захопити область. Але щоденний проти довів, що зробити це неможливо. І що Харківщина незламна. За цей час вдалось відіграти окупантів від самого Харкова та звільнити 23 населені пункти області. І гна російських військових доти, поки їх зовсім не залишиться.

Глава Луганської ОВА створив , що вже настало літо, а "друга армія світу" застрягла в області. Він продовжував буквально тролити окупантів.

Напевно, ніде ворог не втрачає стільки за три дні, як у Білогорівці. Зважте, не під Києвом, не в Мукачеві – в Білогорівці, де до війни мешкали 852 людини,

– додав Гайдай.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко додав, що українці нездоланні. І хоч за ці 100 днів ми переживали і біль, і страх, і радість, і підйоми, це не завадило нам боротися далі.

"Кожен попри все працює на перемогу. Тому що ми – Українці", – створив Андрющенко.

Петро Андрющенко показав, чому ми не можемо програти Росію: дивіться відео

Голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк додала, що українцям вдалось зламати загарбницькі плани Володимира Путіна. Усі ми дали жорстку відсіч російським загарбникам, а також переконаний, що весь світ у нашій перемозі.

Міністр культури Олександр Ткаченко зустрів , що наша країна пережила 100 днів незламності. Він додав, що Україна житиме доти, поки житиме й наша культура.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив , що ці 100 днів назавжди змінили життя кожної українки. Упродовж цього часу ми відважно боролися за правду, незалежність, честь, гідність, а також мирне небо над головою. За 10 днів сумлінно виконували свої обов’язки як на фронті, так і в тилу.

100 днів українці створюють ініціативи, що допомагають державі, військовим родинам, освітянам, науковцям, медикам і волонтерам в умовах агресії,

– додав він.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зауважив, що 100 останніх днів Україна героїчно протистоїть підступному кривавому агресору, який викликає за лічені дні захопити всю країну. Вже більше ніж за 3 місяці "Українські Захисники чоловіка і самовіддано боротися з країною, а весь Український Народ проявляє незламність у розв'язаній Росією війни". Українці показали у всьому світі, здатні втримати оборону за перевагу росіян у живій силі. І ми не відступимо, бо це наша Батьківщина.

На жаль, за ці дні українцям довелося пережити криваві жахи, яких у Європі не було вже давно. І весь цивілізований світ зміг побачити, що таке Росія. Але генерал-майор переконаний, що якщо ми вистояли у війні з 2014 року, то переможемо і зараз.

Дякую всім, хто боронить країну, хто попри все доповідає всіх необхідних зусиль у нашу Перемогу. Вічна пам'ять та шана полеглим! Слава Україні і смерть ворогам! Україна переможе!,

– написав Дейнеко.

Наостанок залишимо вам голову польського уряду Матеуша Моравецького. Він лаконічно потролив Росію. Мовляв, той факт, що вона продовжує 100 днів ще не програла Україні, вже можна вважати її частковою перемогою. Остаточна ж, самі знаєте, буде за нами!

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