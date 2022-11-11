Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор

Українські захисники продовжують контрнаступ на Херсон. Українські прапори вже майорять у центрі міста.

Фото з Херсона поширюють у мережі, передає 24 канал. Прапор підняли 11 листопада над будівлею обласної адміністрації.

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Зазначимо, що офіційної інформації від військових наразі немає.

Центр Херсона 11 листопада / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Прапор у центрі Херсона / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Люди чекають на українських військових / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Реакція посла ЄС

Естонський дипломат та глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на новину про синьо-жовтий стяг над Херсонською ОДА. Він пошив у себе на сторінці у твітер фото.

З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз, – написав Маасікас.

Що відбувається у Херсоні

Мешканці Херсона виходять на вулиці з прапорами. Вони повідомляють, що захисники зараз перебувають на околицях міста. Журналіст Костянтин Риженко опублікував відео, де українські військові перебувають біля головного управління національної поліції.

Захисники у Херсоні: дивіться відео

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Херсон 11 листопада: дивіться відео