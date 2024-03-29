Над Чернівецькою областю збили ворожі ракети: служби виїхали на місця падіння уламків
Окупанти 29 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Сили ППО працювали у багатьох областях, зокрема – у Чернівецькій.
Там виявили уламки збитих російських ракет. Про це повідомили в Чернівецькій ОДА, передає 24 Канал.
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Над Чернівецькою областю збивали ракети
Окупанти масовано атакували Україну 29 березня. Під ударом опинилася й Чернівецька область – там збили ворожі ракети. Зокрема, це підтвердив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. Він повідомив, що усі служби виїхали на місце.
Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків. Попередньо без жертв,
– повідомив Запаранюк.
Він також закликав місцевих жителів зберігати інформаційну тишу. В Чернівецькій ОДА також нагадали, що заборонено у мережі публікувати фото та відео, на яких може бути видно наслідки нічної атаки.
Окупанти масовано атакували Захід України
- Ворог 29 березня повторював тактику попередніх атак і спочатку атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед", а згодом масовано запустив ракети. Про точну кількість повітряних засобів нападу згодом повідомлять у Повітряних силах.
- Наразі відомо, що росіяни атакували аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Їх запустили з 3 винищувачів МіГ-31К, які злетіли з аеродрому в Саваслейці. Спочатку ракети летіли у напрямку Житомира, але згодом взяли курс на Львівщину. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що гіперзвукові ракети летять у напрямку Стрийщини.
- З повідомлень місцевої влади та Повітряних сил відомо, що Львівська область опинилася під масованим ракетним ударом. Окрім "Кинджалів", на Львівщині також фіксували групи крилатих ракет. О 05:22 Козицький повідомив про групу крилатих ракет, які з Рівненщини летіли на Львівщину, а згодом уточнив – вони курсують у напрямку Стрийщини.
- Вибухи також лунали й в Івано-Франківській області. Як пишуть у мережі, під ударом міг опинитися Бурштин. Окрім того, після вибухів місцеві жителі Прикарпаття повідомили про різкі стрибки в електромережі.
- В Укренерго повідомили, що під час масованої атаки 29 березня під прицілом ворога знову опинилися енергетичні об'єкти. Так, внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.