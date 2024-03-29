Над Чернівецькою областю збили ворожі ракети: служби виїхали на місця падіння уламків

Окупанти 29 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Сили ППО працювали у багатьох областях, зокрема – у Чернівецькій.

Там виявили уламки збитих російських ракет. Про це повідомили в Чернівецькій ОДА, передає 24 Канал.

Важливо Крилаті ракети залітали до України: що відомо про пуски та куди цілив ворог

Над Чернівецькою областю збивали ракети

Окупанти масовано атакували Україну 29 березня. Під ударом опинилася й Чернівецька область – там збили ворожі ракети. Зокрема, це підтвердив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. Він повідомив, що усі служби виїхали на місце.

Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків. Попередньо без жертв,

– повідомив Запаранюк.

Він також закликав місцевих жителів зберігати інформаційну тишу. В Чернівецькій ОДА також нагадали, що заборонено у мережі публікувати фото та відео, на яких може бути видно наслідки нічної атаки.

Окупанти масовано атакували Захід України