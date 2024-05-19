Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон: фото уламків у місті

Українські військові збили над Одесою російський безпілотник. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про інцидент вранці 19 травня повідомив мер міста Геннадій Труханов. Перед цим вночі проти 19 травня безпілотники атакували обласний центр.

Дивіться також Інцидент з дівчиною і представниками ТЦК в Одесі: в ОК "Південь" відреагували

Що відомо про збитий дрон над Одесою

Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає,

– написав Труханов.

До речі, вночі проти 19 травня тривогу на Одещині оголошували декілька разів – з 00:18 по 00:36, з 02:17 по 03:54, з 04:14 по 06:40, з 07:24 по 07:32 19 травня.



Уламки ворожого дрона, який збили над Одесою

Орієнтовно о 3:00 19 травня в Одесі пролунали вибухи. Орієнтовно за годину до цього, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що зафіксували безпілотники з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

Що відомо про ворожу атаку "Шахедами"