Завоювання переваги в повітрі: як Україні допомогли б винищувачі Mirage 2000

Видання Intelligence Online повідомило, що Україні можуть надати 40 винищувачів Mirage 2000. Серед країн, які поставлятимуть нам ці літаки можуть бути зокрема Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначив, що розмови про надання Україні винищувачів, багатофункціональних новітніх літаків лунають вже тривалий час. Про це він розповів 24 Каналу.

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Mirage 2000 відповідав би інтересам ЗСУ

Експерт зазначив, що Mirage 2000 в останніх модифікаціях – це досить непоганий літак, який би дуже допоміг Україні.

Головне в західних платформах у тому, що вони можуть бути адаптовані до використання західної зброї, яка б дала можливість Україні протистояти російській авіації та ефективно застосовувати її по землі – здійснювати підтримку українських наземних операцій,

– наголосив Самусь.

Він підкреслив, що головне не в назві літака чи його новизні, а в тому, наскільки він пристосований, адаптований та модернізований до використання новітньої зброї. А також, які в нього радари, наскільки вони є ефективними та далекобійними.

"Mirage 2000 відповідав би інтересам ЗСУ, Повітряних сил України для того, щоб швидше навчитися використовувати західну зброю проти російської армії, більш ефективно проводити операції з деокупації і завойовувати панування в повітрі", – зауважив Михайло Самусь.

Україна потребує сучасних винищувачів

США зупинили виготовлення літаків четвертого покоління F-16 для своїх Військово-повітряних сил. Оскільки ці літаки є універсальними, то вони залишаються на озброєнні у багатьох країнах світу. І що дуже важливо, F-16 нагально потрібні Україні, оскільки вони є багатофункціональними, об'єднуючи функції 4 літаків, які має на озброєнні ЗСУ.

Володимир Зеленський подякував Польщі та Словаччині за рішення передати Україні МіГи. Однак він наголосив, що наша країна потребує в першу чергу сучасніших літаків. Зеленський зауважив, що не варто боятися Росії – вона блефує частіше, ніж може наважитись на ескалацію. Зокрема через постачання в Україну сучасних літаків.

Оскільки рішення про надання Україні винищувачі, зокрема F-16, досі не ухвалене, активісти вирішили запустити флешмоб "Паперові літаки" та провести його на арені під час матчу Англія – Україна 26 березня.