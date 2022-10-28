Погрози Путіна подіяли: Південна Корея пояснила, чому не надає летальну зброю Україні

28 жовтня 2022 , 10:14
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Джерело:

Reuters

Далеко не всі країни поспішають надавати летальну зброю Україні. Серед них – Південна Корея. Її президент навіть пояснив, що гальмує країну в ухваленні відповідного рішення.

Юн Сок Йоль зауважив, що Україна від Південної Кореї не отримала летальну зброю з простої причини. Мовляв, такого формату допомога нашій державі зіпсує двосторонні відносини, про що напередодні наголосив президент Росії Владімір Путін.

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Сеул боїться можливого впливу Москви

"Ми були солідарні з міжнародною спільнотою щодо мирної гуманітарної допомоги Україні і не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому плані питання нашого суверенітету", – прокоментував Юн питання, пов'язане з реплікою Путіна.

Україна не отримувала й, можливо, не отримуватиме летальної зброї від Південної Кореї, адже та:

  • уникає антагонізації Росії з економічних причин;
  • боїться впливу, який Москва може мати на Сеул.

Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію,
– додав Юн.

Тим часом Путін продовжує шукати безглузді виправдання війні, розв'язаній в Україні. Низкою недолугих заяв він виділився під час свого виступу на Валдаї.

Що такого наговорив Путін

  • Передовсім він спробував назвати нову причину проведення так званої "спецоперації". Диктатор переконує, що вона не почалася б, якби не рух тектонічних плит.
  • Під час свого виступу він згадав також про буцімто створення "брудної бомби" в Україні. Путін переконував, що по закутках нашої великої країни займатимуться збором залишків ядерного палива. Щойно це зроблять – створять ту саму бомбу, яку випустять з "Точки-У". І, ясна річ, Україна зробить це для того, щоб звинуватити в атаці Росію.
  • З незрозумілих нам причин він згадав також Майдан. Путін перед усіма присутніми відверто дивувався. Мовляв, навіщо він узагалі стався. Воно й не дивно, адже диктатор нічого не знає про демократію та волю народу. А українців, які продемонстрували незгоду з тодішньою владою, він назвав людьми, які зібралися, щоб "показати, хто в домі господар".
  • Не минулося також і без заяв про мир. У промові Путін озвучував фрази типу "давайте жити дружно, давайте вести діалог". Водночас він бідкався, що ніхто не хоче з ним спілкуватися. Воно й не дивно, адже мало хто наважиться бруднити руки об кривавого диктатора.

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Автор: Назарій Лазур