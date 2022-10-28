Погрози Путіна подіяли: Південна Корея пояснила, чому не надає летальну зброю Україні
Джерело:Reuters
Далеко не всі країни поспішають надавати летальну зброю Україні. Серед них – Південна Корея. Її президент навіть пояснив, що гальмує країну в ухваленні відповідного рішення.
Юн Сок Йоль зауважив, що Україна від Південної Кореї не отримала летальну зброю з простої причини. Мовляв, такого формату допомога нашій державі зіпсує двосторонні відносини, про що напередодні наголосив президент Росії Владімір Путін.
Читайте також Є секрети, – президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не передає Україні ППО
Сеул боїться можливого впливу Москви
"Ми були солідарні з міжнародною спільнотою щодо мирної гуманітарної допомоги Україні і не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому плані питання нашого суверенітету", – прокоментував Юн питання, пов'язане з реплікою Путіна.
Україна не отримувала й, можливо, не отримуватиме летальної зброї від Південної Кореї, адже та:
- уникає антагонізації Росії з економічних причин;
- боїться впливу, який Москва може мати на Сеул.
Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію,
– додав Юн.
Тим часом Путін продовжує шукати безглузді виправдання війні, розв'язаній в Україні. Низкою недолугих заяв він виділився під час свого виступу на Валдаї.
Що такого наговорив Путін
- Передовсім він спробував назвати нову причину проведення так званої "спецоперації". Диктатор переконує, що вона не почалася б, якби не рух тектонічних плит.
- Під час свого виступу він згадав також про буцімто створення "брудної бомби" в Україні. Путін переконував, що по закутках нашої великої країни займатимуться збором залишків ядерного палива. Щойно це зроблять – створять ту саму бомбу, яку випустять з "Точки-У". І, ясна річ, Україна зробить це для того, щоб звинуватити в атаці Росію.
- З незрозумілих нам причин він згадав також Майдан. Путін перед усіма присутніми відверто дивувався. Мовляв, навіщо він узагалі стався. Воно й не дивно, адже диктатор нічого не знає про демократію та волю народу. А українців, які продемонстрували незгоду з тодішньою владою, він назвав людьми, які зібралися, щоб "показати, хто в домі господар".
- Не минулося також і без заяв про мир. У промові Путін озвучував фрази типу "давайте жити дружно, давайте вести діалог". Водночас він бідкався, що ніхто не хоче з ним спілкуватися. Воно й не дивно, адже мало хто наважиться бруднити руки об кривавого диктатора.
Варте уваги – Піонтковський прокоментував маразматичні заяви Путіна на Валдаї: дивіться відео