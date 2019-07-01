Надія на пошук миру, – Німеччина про розведення сил у Станиці Луганській

Успішно завершене розведення сил з обох сторін у районі Станиці Луганської демонструє можливість прогресу у війні на Донбасі та дає надії на пошук миру в Україні.

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас переконаний, що розведення сил у Станиці є успіхом і надзвичайно важливим кроком, пише Укрінформ.

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Розведення сил у Станиці Луганській – важливий крок для Східної України. Ми довго сподівалися на цей конкретний внесок у поліпшення ситуації на місцях. Добре, що сторони підтримали імпульс України з цього приводу,

– зазначив Маас.

Дипломат пояснив, що вирішальне значення має повне відведення військ у Станиці Луганській, яке може стати основою для подальших кроків з виконання Мінських угод і мирного врегулювання конфлікту а Донбасі. Особливо це стосується зобов’язань усіх сторін щодо реального припинення вогню в регіоні.

Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.

Сили на цій ділянці намагалися розвести ще з 2016 року. Тепер цей процес розпочався. Збройні сили України відійшли на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території. Після цього крайні позиції української армії будуть розташовані на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". ЗСУ та окупантів розділяли 380 метрів, а після розведення ця відстань збільшиться до понад 2 кілометрів.

Сили на цій ділянці намагалися розвести ще з 2016 року, однак цей процес розпочався лише тепер. Після розведення сил сторони мають створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Це вимагають мінські домовленості. Українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики – на 1600 метрів.



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