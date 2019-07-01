18:53
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Надія на пошук миру, – Німеччина про розведення сил у Станиці Луганській

      157 Читать новость на русском
      Німеччина прокоментувала розведення сил у Станиці Луганській
      Німеччина прокоментувала розведення сил у Станиці Луганській / Ілюстративне фото

      Успішно завершене розведення сил з обох сторін у районі Станиці Луганської демонструє можливість прогресу у війні на Донбасі та дає надії на пошук миру в Україні.

      Глава міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас переконаний, що розведення сил у Станиці є успіхом і надзвичайно важливим кроком, пише Укрінформ.

      Важливо прочитати: Крихка надія на завершення гарячої фази війни з'явилась, – Зеленський звернувся до українців

      Розведення сил у Станиці Луганській – важливий крок для Східної України. Ми довго сподівалися на цей конкретний внесок у поліпшення ситуації на місцях. Добре, що сторони підтримали імпульс України з цього приводу,
      – зазначив Маас.

      Дипломат пояснив, що вирішальне значення має повне відведення військ у Станиці Луганській, яке може стати основою для подальших кроків з виконання Мінських угод і мирного врегулювання конфлікту а Донбасі. Особливо це стосується зобов’язань усіх сторін щодо реального припинення вогню в регіоні.

      Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня в районі Станиці Луганської проросійькі бойовики завершили перший етап відведення своїх сил і відійшли від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.

      Через відхід військ у сірій зоні опинилися 74 будинки. І якщо там, як планується, знімуть мінні поля, то бойовики зможуть спокійно зайти в Станицю Луганську. Тобто безпосередньо в тил українських захисників.

      30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.

      Сили на цій ділянці намагалися розвести ще з 2016 року. Тепер цей процес розпочався. Збройні сили України відійшли на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території. Після цього крайні позиції української армії будуть розташовані на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". ЗСУ та окупантів розділяли 380 метрів, а після розведення ця відстань збільшиться до понад 2 кілометрів.

      Сили на цій ділянці намагалися розвести ще з 2016 року, однак цей процес розпочався лише тепер. Після розведення сил сторони мають створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Це вимагають мінські домовленості. Українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики – на 1600 метрів.

      окуповані території Донбасу
      Окуповані райони Донбасу

      blog_ava
      7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      сьогодні
      7646
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Мінські домовленості Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
      сьогодні , 18:20 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
      Анатолій Яворський 399
      Українські партії: що планують робити з війною та куди тримають курс?
      сьогодні , 17:00 Українські партії: що планують робити з війною та куди тримають курс?
      Центр UA 259
      Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      сьогодні , 16:00 Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
      Уляна Корицька 351
      Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного?
      сьогодні , 15:15 Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного?
      Дмитро Снєгирьов 269
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18510
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук