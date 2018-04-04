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"Надя дуже змарніла": Сестра Савченко розповіла, на скільки схудла нардеп у СІЗО

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Савченко схудла на 10 кілограмів за час голодування у СІЗО
Савченко схудла на 10 кілограмів за час голодування у СІЗО / Фото з відкритих джерел

Підозрювана у підготовці терактів і повалення державної влади народна депутатка Надія Савченко за 12 днів голодування у СІЗО втратила 10 кілограмів, але має бойовий настрій.

Про це розповіла сестра заарештованої депутатки Віра Савченко, передає "Українська правда".

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Вона голодує 12 днів, має бойовий настрій. Але, звичайно, дуже змарніла і втратила 10 кг. Була більше 80 кг, а зараз 75. Але рвоти немає – їй вже дали воду бутильовану, бо до того вона пила з-під крану. Я передала їй ліки: ношпу і краплі для носа,
– сказала сестра арештованої.

Сестра Савченко запевнила, що Надія не вживає глюкози, чаю чи кави.

"Якщо є глюкоза – це не голодування. У Надії є вода і сигарети. Сигарети – це її маленька радість", – розповіла вона.

Окрім того, жінка відзначила, що передала нардепці засоби особистої гігієни, книги, кодекси і конституцію, бо Савченко "почала робити свої зауваження і свої напрацювання".

За словами Віри Савченко, перша половина дня політика у СІЗО проходить "більш-менш радісно, а друга половина дня тягнеться, бо коли ти не їси, то в тебе день збільшується вдвічі".

Водночас, сестра народної обраниці наголосила, що Надія не збирається припиняти голодування.

"Вона уже дізналася, куди поміщають арештантів, якщо вони у поганому стані. Це єдина клініка, недалеко від Троєщини, яка приймає арештантів. То вона попередила мене, що якщо що, то вона буде переміщена туди, і щоб я знала, де її шукати", - підсумувала Віра Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Здоров'я Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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