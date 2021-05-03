Налагодження відносин США з Росією залежить тільки від Москви, – Блінкен

Сполучені Штати Америки мають бажання стабілізувати відносини з Росією. Але країна зможе піти на це, якщо Москва дотримуватиметься відповідного курсу.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою Міністерства закордонних справ Великобританії Домініком Раабом.

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За його словами, ще до того, як Джо Байден став президентом, то наголошував про відповідні заходи щодо Росії, якщо вона почне діяти агресивно.

Він відзначив, що США не прагнуть до ескалації. Країна навпаки віддала б перевагу стабільнішим і передбачуванішим відносинам.

І якщо Росія почне рухатися в цьому напрямку, то і ми вчинимо так само,

– наголосив Блінкен.

На цю тему, як відзначив держсекретар США, Байден хоче поговорити з Володимиром Путіним на ймовірній розмові.

Крім цього, Блінкен зауважив, що Вашингтон ухвалюватиме рішення відповідно до дій Москви.

Відносини США і Росії: коротко