Намагаються протидіяти контрнаступу ЗСУ: росіяни підірвали мости через річку Інгулець
Джерело:оперативне командування "Південь"
На лінії зіткнення на Півдні країни тривають бойові дії. Українські війська подекуди пішли в контрнаступ, однак окупанти намагаються їм протидіяти.
Росіяни намагаються опиратися контрнаступу ЗСУ
З цією метою російські спецпідрозділи підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" за 31 травня.
Читайте також На Півдні окупанти гатять по мирних селах і містах касетними боєприпасами з "Торнадо-С"
Вчора, 31 травня, у Генштабі ЗСУ розповіли, що в рамках оборонних заходів росіяни замінували не лише мости, а й узбережжя Інгульця. Вони сподіваються у такий спосіб стримати просування українських підрозділів.
Окрім того, поблизу Добрянки, що на півночі Херсонщини, диверсійно-розвідувальна група ворога спробувала прорватися у тил українських підрозділів. Однак, після того, як наші стрільці дали окупантам рішучу та влучну відсіч, росіяни були вимушені повернутися на вихідні позиції.
Більше про ситуацію на Півдні: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо
- Вперше про контрнаступ українських військ в районі Давидового Броду 27 травня розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, ЗСУ здійснювали контратаку під прикриттям штурмової авіації.
- Під час цього наступу неабияку перемогу здобули Повітряні сили ЗСУ. Вони збили російський винищувач Су-35 саме тоді, коли він полював на українські "штурмовики".
- Наступного дня захисники та захисниці України продовжили контрнаступ та завдали ворогу суттєвих втрат. Унаслідок цього росіяни зайняли оборону на невигідних рубежах – поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки.
- 29 травня в ОК "Південь" повідомили, що через контратаку ворог вимушений посилювати оборону. Зокрема, росіяни підтягували резерви та облаштовували оборонні рубежі, а неподалік від Херсону – вивантажували техніку.
- Ввечері 29 травня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що на окремих частинах Херсонського та Запорізького напрямків ЗСУ просунулися на 8 – 10 кілометрів.
- 31 травня українські військові у Давидовому Броді знищили техніку ворога разом з особовим складом за допомогою гаубиць M777.
До теми – росіяни змушені відступати на Херсонщині: дивіться відео