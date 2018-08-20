Напад на мерію Харкова: з’явилося відео інциденту

З’явилося відео моменту стрілянини у Харкові, яка сталася вночі біля міськради.

Відео опублікувало місцеве видання "Харків.Live".

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Як повідомляв 24 Канал, невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Пізніше, незважаючи на зусилля медиків, поліцейський помер. Інший поранений знаходиться в стабільному важкому стані.

Так, за фактом події відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

На відео видно як чоловік стріляє у двері харківської мерії.

Відео нападу на харківську мерію: