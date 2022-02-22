Наразі немає потреби у загальній мобілізації, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 22 лютого звернувся до українців. Він запевнив, що насамперед необхідно оперативно доукомплектувати армію.

Президент прокоментував безпекову та оборонну ситуацію в Україні. Він сказав, що слід подбати про армію та інші військові формування захисників.

До теми Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період

Призов резервістів

Зеленський повідомив, що підготував указ про призов резервістів в особливий період. Мовиться лише про громадян, яких зарахували до оперативного резерву.

Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці,

– сказав президент.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Звернення Зеленського: основні тези

Президент закликав українців не падати духом. Він заявив, що зараз час не падати духом, а боротися.

Зеленський вважає, що завершення війни є для України безальтернативним, а формат дипломатичних переговорів відіграє другорядну роль.

Він анонсував, що поспілкується з 50 представниками великого бізнесу в Україні. Зеленський наголосив, що підприємства розташовані саме на нашій українській землі, яку захищають військові ЗСУ.

За словами президента, в Україні запустять програму економічного патріотизму.

Також очільник держави розповів, що Україна працює над проведенням саміту держав, які є постійними членами Радбезу ООН. Більшість з них вже підтримали ініціативу.